Münchehofe

Ein echtes Schmuckstück ist sie geworden, die handgeschnitzte Bank aus Ulmenholz, die seit Samstag an der Bushaltestelle vor der Gaststätte „Deutsches Haus“ in Münchehofe steht und zum Verweilen einlädt. Dass auch nach einem Jahr Corona und einem „harten“ Winter das Leben weitergeht, das will der Kultur- und Heimatverein Münchehofe seinen Bürgern mit dem Aufstellen der Bank zeigen.

Die Idee dazu kam den Mitgliedern beim Weihnachtsbaumschmücken. Zimmermeister Karsten Schulze (links) machte sich an die Arbeit und wurde dabei von Marcel Sabin (rechts) tatkräftig unterstützt. Die Lehne der Bank ziert das Wappen von Münchehofe.

Von Gerlinde Irmscher