Münchehofe

Die Sanierungsarbeiten an der Brücke in Hermsdorf Mühle können in wenigen Tagen beginnen. Das kündigt Münchehofes Bürgermeister Ralf Irmscher (parteilos) an. Bereits Anfang der nächsten Woche soll es losgehen. „Im Juli“, so Ralf Irmscher, „könnte es erledigt sein.“ Das entspricht jedenfalls den Prognosen der Baufirma, wenn alles reibungslos und ohne Unterbrechung vonstatten gehen kann.

Großer Haushaltsposten

Lang genug warten die Münchehofer und andere Bewohner des Schenkenländchens sowie Touristen darauf, dass diese Verbindung wieder hergestellt wird. Denn seit Oktober ist die Brücke wegen Baufälligkeit komplett gesperrt. Gerungen wurde um das Projekt jahrelang. Ende 2018 hatte die Gemeinde dann im dritten Anlauf endlich die Zusage bekommen, dass die Sanierung der Brücke aus Mitteln des EU-Förderprogramms Leader realisiert werden kann. Insgesamt ist die Sanierung mit rund 650.000 Euro angesetzt, der größte Teil, eine halbe Million, wird über die EU-Gelder finanziert, rund 50.000 Euro stammen aus dem Strukturfonds des Landkreises Dahme-Spreewald. Die restliche Summe übernimmt die Gemeinde, für einen so kleinen Ort wie Münchehofe ein immenser Posten im Haushaltsjahr. „Das sind mehr als zehn Prozent vom Gesamthaushalt“, so Irmscher. „Aber es ist ein richtiger Schritt“, sagt er auch.

Weitere Ideen für die alte Mühle

Die Brücke, die bereits Teil des beliebten Wanderweges „Lesefährte Waldweisen“ ist, soll künftig eine wichtige Radwegverbindung herstellen. Aus Richtung Prieros kommende Radfahrer können dann bis nach Klein Wasserburg fahren. Künftig soll diese neue Radwegverbindung dann nach dem Lyriker Richard Dehmel benannt sein, der 1863 in Hermsdorf geboren wurde. Nach Fertigstellung der Brücke wird die teilweise bereits gut nutzbare Radstrecke rund 20 Kilometer lang sein und mehrere der Ortsteile der naturnahen Gemeinde Münchehofe miteinander verbinden.

Für die Mühle in Hermsdorf Mühle gibt es auch Visionen, diese sind ebenfalls bereits etwas älter, werden nun aber durch eine Änderung im Bebauungsplan greifbarer: Ein Café könnte entstehen, nebst einem kleinen Zeltplatz und Parkmöglichkeiten.

Von Karen Grunow