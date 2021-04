Münchehofe

Ein Bodenfeuer in einem Wald bei Münchehofe und Märkisch Buchholz hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr in Atem gehalten. 5000 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen, berichtete der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Feuerwehren aus dem ganzen Amt Schenkenländchen und dem benachbarten Landkreis Oder-Spree waren im Einsatz, sie bekamen die Flammen aber schnell unter Kontrolle.

Waldbrandzentrale gab Alarm

Entdeckt hatte den Brand die Waldbrand-Früherkennung des Landes. Mit den warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen hat auch die Waldbrandgefahr zugenommen. Am Mittwoch wurde in Dahme-Spreewald bereits die Waldbrand-Gefahrenstufe 3 ausgegeben. Diese gilt auch noch am Donnerstag.

Die Waldbrand-Gefahrenstufen reichen von 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr). Festgelegt werden sie vom Land.

Von MAZonline