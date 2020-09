Sperenberg

Er macht wieder Musik, er nimmt wieder CDs auf und so ein bisschen fiebert er neuen Auftritten entgegen: „Scirocco“-Gründer Volker Thiele hat am 1. September eine neue Truppe gegründet, die Volker-Thiele-Band. Der 77 Jahre alte Vollblutmusiker erklärt: „Das hört ja nicht auf, einmal Musiker immer Musiker.“ Ständig fallen ihm noch neue Sachen ein. Das kann morgens oder abends, beim Essen oder im Schlaf sein – tauchen neue Töne im Kopf auf, lässt er alles steh’n und liegen, greift sich seine Gitarre und probiert, wie die Takte klingen.

Über Nacht berühmt

Bekannt ist Thiele seit Anfang der 1970er Jahre, als er mit „Scirocco“ und dem Titel „Sagen meine Tanten“ praktisch über Nacht berühmt wurde. Die Band mit dem Namen, der so viel wie „heißer Wind aus dem Süden“ bedeutet, gibt es jetzt 50 Jahre. Doch Band-Leader Thiele gab sie vor zwei Jahren ab, an den Rangsdorfer René Kricke. „Ich dachte, es ist einfach Zeit“, meint der Sperenberger; häufig wechselten die Musiker, der eine oder andere konnte familiär oder krankheitsbedingt nicht mehr dabei sein. Aber immer wieder liefen sich Musiker und Mitstreiter über den Weg oder bei Volker Thiele trafen sich Freunde aus den Jahrzehnten seines Musikerlebens.

Am 1. September gegründet: die Volker-Thiele-Band mit Juergen Guenter, Eggehard Schumann, Volker Thiele, Thomas Wendel und Sascha Thiele (von links). Quelle: Privat

„Und dann haben mich Kollegen bei einer Geburtstagsparty angesprochen“, erzählt er, „wir haben’s doch noch drauf und wir haben die Technik, meinten sie.“ Das ließ Thiele nicht kalt. Sie versuchten es, hatten Spaß und nahmen erste Titel auf. Die sind taufrisch auf der CD „Attention“ zu hören, neue Klänge und alte neu arrangiert. Natürlich sind Thieles Tanten dabei, jener legendäre Song, den es nach dem Willen damaliger Kulturverantworlicher in der DDR nicht hätte in den Rundfunk schaffen dürfen. Wie schon seine Bands „Crazies“ 1964, danach die „Tornados“ und die „Hoermens“ sollten die Rockmusiker um Volker Thiele, die sich nicht an staatliche Vorgaben hielten und als „Antisozialisten, Staatsfeinde und Verbreiter westlicher Tendenzen“ abgestempelt waren, endlich ruhig sein. Über das lebenslange Auftrittsverbot waren alle staatlichen Institutionen im Lande informiert.

Kulturminister Klaus Gysi hob den Daumen

Dann kam die Sendung „Notenbank“ ins DDR-Fernsehen, der Versuch des Saalowers Bernd Maywald, ein Gegenstück zum westdeutschen „Beatclub“ zu schaffen. Sein Aufruf damals: Man suche Bands, „die härter spielen als die Stones“. Thiele erfuhr davon, Maywald lud die Truppe ein, gemeinsam nahmen sie drei Titel auf. Doch eine große Ankündigung auf der Titelseite einer Programmzeitung schreckte die Wacher über politische Correctness auf, es gab Ärger. Den nahm Maywald nicht hin, zeigte die vorproduzierte „Notenbank“-Sendung dem damaligen Kulturminister Klaus Gysi und erntete von ihm mit wippendem Fuß ein „Warum soll das denn verboten sein, das ist doch wohl schöne Musik für unsere Jugend.“

Thiele : „Meine Frau ist meine Jury“

Der Rest ist Geschichte, zu jedem Auftritt von Thiele gehören bis heute die Tanten, die einem jungen Mädchen warnend sagen: „Geh nicht mit diesem Jungen, der spielt in einer Rockband, und außerdem noch laut.“ Noch etwas hat sich bis heute nicht geändert: Wann immer ihm Neues einfällt, zuerst bekommt es seine Frau Doris zu hören. „Sie ist nicht nur die erste Hörerin, sie ist auch meine Jury“, erklärt Altrocker Thiele. Sofort gebe sie ihm die Rückmeldung, ob sich nach einem Titel gut tanzen lasse und ob die neuen Töne die beabsichtigten Gefühle auch treffen.

Was sagt sie dazu, dass es jetzt eine neue Band wieder mit ihrem Mann an der Spitze gibt? „Ich kenne das doch und habe schon damals von Anfang an gewusst, auf was ich mich einlasse.“ Einen Musiker wie ihren Volker an der Seite zu haben schenkt ihr auch solche Momente: „Noch immer bekomme ich ganz persönliche Musik, die nur für mich ist.“

Kricke : „ Volker hat immer neue Ideen“

Nun liegt der heiße Wüstenwind hinter Volker Thiele, „Scirocco“ wird vom Rangsdorfer René Kricke geleitet. Der bekam 2018, als Volker Thiele ausstieg, alles übergeben. Kricke sagt: „Jetzt zahle ich die Lizenzgebühren beim Patentamt. Aber die Gema-Rechte an ,Sagen meine Tanten’ haben natürlich weiter er und Hendryk Wendt. Volker war immer der Kopf und hat die neuen Ideen.“

Jetzt also mit 77 Jahren eine Volker-Thiele-Band. In der spielt er mit Drummer Juergen Guenter, Eggehard „Egge“ Schumann, einem MDR-Mann mit großem Studio in Berlin-Mahlsdorf, sowie seinem 45-jährigen Sohn Sascha (Gitarre) und Gitarrist Thomas Wendel. Seine Vorbilder, sagt Volker Thiele, waren und bleiben Bands wie Deep Purple oder Led Zeppelin, „melodiebetonte Rockmusik eben. Mit Schlagern kann ich nichts anfangen“, erklärt er noch auf dem Rand seines Pools mit der Gitarre auf den Knien.

Hier nenne sich die Musiker noch Volker Thiele and Friends, seit 1. September sind sie die Volker-Thiele-Band Quelle: Jutta Abromeit

Und natürlich träume er, sagt der Sänger und Gitarrist, von Musik, wovon sonst: „Aber wenn, dann träume ich von Auftritten, bei denen plötzlich was am Verstärker kaputt ist oder kein Publikum da ist...“ Im wirklichen Leben schaut er nach vorn und sagt: „Weil es mit Auftritten im Moment wegen Corona vielleicht noch ein wenig dauert, stellen wir unsere neuen und die neu aufgenommenen Songs auf Youtube ein.“ Wer eine von drei der nagelneuen CDs „Attention“ haben möchte, um sie zuhause hören zu können, der findet die von Volker Thiele für MAZ-Leser spendierten Scheiben hier.

