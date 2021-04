Nach Brand in Wünsdorf: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Wüsndorf

Nachdem am Donnerstag der Dachstuhl eines ehemaligen sowjetischen Wohnblocks in Wünsdorf in Brand geraten war, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Nord am Freitagmorgen mit. Wie die MAZ bereits berichtete, war die Feuerwehr am Donnerstag gegen 15.5 Uhr zu dem leerstehenden Gebäude am Wünsdorfer Glashüttenring gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits dichte Rauchwolken zu sehen. Flammen hatten den Dachstuhl erfasst. Am frühen Abend hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht.

Feuerwehr zog gegen Mitternacht ab

Wie Einsatzleiter Stefan Kricke auf MAZ-Anfrage mitteilt, habe der Einsatz noch bis etwa 21.30 Uhr gedauert. Bis die Einsatzkräfte ihre Gerätschaften wieder abgebaut hatten und endgültig abzogen, sei es nach Mitternacht gewesen.

Das Gebäude ist auch weiterhin abgesperrt. Nach Angaben Krickes könnte von den losen Dachteilen vor Ort immer noch Gefahren ausgehen, allerdings gebe es rund um die Rüstung ein Fangnetz.

Das leerstehende Gebäude wird derzeit saniert. Nach Angaben der Polizei könnte das Feuer im Zuge von Schweißarbeiten auf dem Dach entstanden sein. Alle Personen, die zum Zeitpunkt des Brandes dort gearbeitet hatten, seien noch vor Ort ärztlich untersucht worden. Ein Baustellenarbeiter habe dabei leichte Verletzungen davon getragen, bei den Löscharbeiten selbst wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Noch kann die Polizei die Schadenshöhe nicht beziffern, geht jedoch von mehreren Zehntausend Euro aus

Von Johanna Apel