30.07.2021, Berlin, Schönwald: Der verunfallte Bus wird mithilfe von Stahlketten wieder auf die Räder gekippt. Der Bus ist an der Raststätte am Bugkgraben an der Autobahn 13 bei Schönwalde in einen Graben gekommen und umgefallen. + Quelle: Fabian Sommer/dpa