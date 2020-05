Trotz Corona: Spreewald lockt wieder mit Kahnfahrten

Lübben

Kurz vor 13 Uhr trifft Paul Kowalski vom Fährmannsverein „Flottes Rudel“ in Lübben die letzten Vorbereitungen auf seinem Kahn. Alles muss aufwendig gereinigt werden – wegen der Corona-Pandemie. Am Hafen haben sich bereits die ersten Gäste versammelt, die unbedingt an der zweistündigen Kahnfahrt durch den Spreewald teilnehmen wollen. Der Tourismus erwacht langsam aus der Starre; Lübben kehrt zurück ins Leben.

Zur Galerie Der Tourismus fährt auch im Spreewald wieder hoch. Sprichwörtlich, denn es sind wieder Kahnfahrten möglich. Die Gäste sind dafür dankbar, auch wenn Hygienebestimmungen eingehalten werden müssen.

Abstände müssen auch auf dem Kahn sein

„Die Kähne dürfen nur so besetzt werden, dass die Abstände zwischen den Gästen gewahrt sind“, erklärt Kowalski, der seinen Kahn gerade bis aufs I-Tüpfelchen gereinigt hat. Die Leute sollen ja entspannen und keine Angst spüren, sich unter Umständen hier anstecken zu können. Viele sind angereist, um im Spreewald ihren Urlaub zu verbringen.

Idylle in Zeiten der Corona-Pandemie: Zweisamkeit lässt sich hier genießen, weil die nächsten Spreewaldkahn-Mitfahrer deutlich entfernt sitzen. Quelle: Andrea Müller

Vorfreude trotz Corona riesig

Einer von ihnen ist Olaf Janneck, der aus Thüringen angereist ist. „Ich war schon im Spreewald, aber bei einer Kahnfahrt war ich noch nie dabei“, sagt er. Deswegen sei die Vorfreude riesengroß. Seine Frau allerdings ist noch etwas abgelenkt; sucht eine Toilette. Doch Fehlanzeige: Das öffentliche Örtchen direkt am Parkplatz ist wegen Corona noch abgeschlossen. „Man kann doch den Tourismus nicht wieder ankurbeln, aber die öffentlichen WC nicht öffnen“, regt sie sich auf. Die Fährleute beruhigen sie. „Sie können rüber zu den Gaststätten oder zur Tourist-Info gehen“, erklären sie.

Noch geschlossen, aber auch diese öffentliche Toilette am Fährhafen 2 in Lübben soll zu Pfingsten wieder öffnen. Quelle: Andrea Müller

Öffentliche Toiletten werden geöffnet

Die Stadt Lübben hat inzwischen mitgeteilt, dass diese öffentliche Toilette sowie die WC in der Mittelstraße und Nähe Breite Straße ebenfalls vor Pfingsten wieder geöffnet werden. Nach zehn Minuten ist die Thüringerin „erleichtert“ zurück am Fährhafen 2, wo die zweistündige Fahrt gleich beginnen wird. Auf dem Kahn haben inzwischen drei kleine Gruppen Platz genommen. Dazwischen ist jeweils eine Doppelbank frei. Ein Gast möchte sich noch dazwischen drängeln mit der Begründung, er sitze ja mit dem Rücken zu den anderen Gästen.

Regeln müssen eingehalten werden

Doch Paul Kowalski kennt da kein Erbarmen; die Hygiene- und Abstandsregeln entsprechend der Eindämmungsverordnung sind für ihn Gesetz. Lange genug hätten sie darauf gewartet, wieder mit Besuchern durch den Spreewald staken zu dürfen. Die Verluste seien enorm. Dass es jetzt wieder los geht, wolle keiner gefährden. Und krank werden soll schließlich auch niemand. So dürfen maximal zwölf statt der sonst üblichen 26 Personen auf einem Kahn sein.

Der Spreewald-Kahn von Paul Kowalski vom Fährverein „Flottes Rudel“ unmittelbar vor der Abfahrt. Mit dabei: Gäste aus Thüringen. Quelle: Andrea Müller

Am besten online Kahnfahrt buchen

Für die Schleusenfahrt rund um die Spreewaldstadt Lübben müssen die Gäste pro Person 14 Euro berappen. Das kann online bereits bei der Buchung erledigt werden, um noch weniger Berührungspunkte zwischen Personal und Gast zu haben. Im Notfall kann das Geld aber auch in bar vor Ort bezahlt werden.

Knappe Erläuterungen unterwegs

Dann geht es auch schon los. Paul Kowalski erklärt zunächst die „Basics“, nämlich dass die Stange, mit der stakt, Rudel heiße und das Wasser kaum einen halben Meter tief sei. „Es braucht also keiner Angst haben zu ertrinken“, scherzt er. Dann wird es still auf dem Kahn. Nur ab und zu erläutert der Fährmann die Gegend, erzählt von der alten Kuhtränke, dem berühmten Rosengarten, in dem lauter Prominente ihre Rose gepflanzt haben, darunter auch Siegmund Jähn, der erste Kosmonaut der früheren DDR. Die Besucher scheinen die Ruhe zu genießen. „Bei gewöhnlichen Kahnfahrten ohne Corona ist es deutlich lauter“, wissen die Teilnehmer.

Die Rosen in diesem Rosengarten wurden von Prominenten gepflanzt, darunter Kosmonaut Siegmund Jähn und Sängerin Veronika Fischer. Quelle: Andrea Müller

In die Schleuse darf nur ein Kahn

Interessant wird es noch einmal in den drei Schleusen, durch die der Kahn an diesem Nachmittag muss. Denn auch hier müssen die Abstandsregeln eingehalten werden, das heißt, nur ein Kahn und maximal zwei Paddelboote, von denen auch wieder zahlreiche unterwegs sind, dürfen gleichzeitig in die Schleuse einfahren. Die werden von Schleusenjungs, die manchmal schon älteren Jahrgangs sind, bedient. Kostenlos. „Sie sind aber dankbar für jeden Spende“, erwähnt Kowalski. Die Besucher lassen sich nicht lumpen. Es klingelt bei der Ausfahrt in jedem bereit gestelltem Körbchen.

In die Schleuse dürfen jeweils nur ein Spreewald-Kahn sowie maximal zwei Paddelboote einfahren. Quelle: Andrea Müller

Unterschiedliche Abfahrtszeiten und Routen

Geregelt wurde auch, so der Tourismusverband Spreewald, dass die Kähne zu jeweils unterschiedlichen Zeiten in den Spreewald stechen, um möglichst Begegnungen auf den engen Kanälen zu vermeiden. So sollen darüber hinaus auch unterschiedliche Routen gewählt werden.

Nach der Fahrt wieder Desinfektion

Nach zwei Stunden ist die Mannschaft von Paul Kowalski beseelt von dem Erlebnis. „Ich hab Corona echt vergessen unterwegs“, meint der Thüringer. Paul Kowalski freut sich, auch wenn seine Arbeit weiter geht. Jetzt heißt es alles desinfizieren, die Sitze, die Bänke und auch die Einstiegshilfen. Seine Gäste indessen hoffen auf Spreewaldplinsen mit Zucker und Zimt in einem der Restaurants in Lübben, die nun auch endlich wieder geöffnet sind.

Selbst bei Regen ist es im Spreewald schön. Auf den Kähnen liegen immer bunte Schirme bereit. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller