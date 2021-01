Nach Rassismusaffäre in Berlin: Kubanischer Amtsarzt wechselt nach Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald

Zumindest einen personellen Lichtblick gibt es während der Pandemie in der Kreisverwaltung Dahme-Spreewald: Eine der drei freien Amtsarztstellen im Gesundheitsamt ist wieder besetzt. Das hat Landrat Stephan Loge ( SPD) bestätigt.

Auf dem schwierigen Bewerbermarkt kamen dem Landkreis dabei personelle Querelen des Gesundheitsamtes des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick zugute. Der neue Amtsarzt im LDS, Denis Hedeler, war dort in einen Rassismus-Skandal verwickelt. Er war in der Gesundheitsbehörde des Stadtteils als stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes tätig. Im Herbst hatte er Diskriminierungsvorwürfe gegen den dortigen AfD-Gesundheitsstadtrat erhoben und war daraufhin im Dezember gekündigt worden.

Nach Vorwürfen gegen Stadtrat entlassen

Hedeler ist Kubaner. Seit 1997 lebt er in Deutschland, hat eine dunkle Hautfarbe und ist mit einem Mann verheiratet. Er hat viele Jahre im Gesundheitsamt in Bremen gearbeitet, war für Ärzte ohne Grenzen tätig, half bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie 2014 in Westafrika mit. 2018 wurde er Hygienereferent im Gesundheitsamt von Treptow-Köpenick, wo er bald zum Vize-Behördenleiter befördert wurde. Dann aber geriet er mit dem Gesundheitsstadtrat aneinander. Der habe ihm im persönlichen Gespräch zu verstehen gegeben, dass er mit seiner Hautfarbe und seiner sexuellen Identität „nicht hierher passe“, sagte Hedeler dem Tagesspiegel.

Als sich Hedeler im Sommer auf die Chefstelle im Amt bewarb, bekam er sie auch dann nicht, als der zweite Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen hatte. Daraufhin ging er mit den Vorwürfen gegen den Gesundheitsstadtrat an die Öffentlichkeit. Sein Chef bestritt die Vorwürfe und entließ Denis Hedeler.

Akute Personalnot im Gesundheitsamt

Für Landrat Stephan Loge eine schicksalhafte Fügung – denn in seinem Gesundheitsamt herrscht spätestens seit November akute Personalnot. Von fünf Amtsärzten, die zu Jahresbeginn im Gesundheitsamt arbeiteten, haben inzwischen drei aufgehört. Zwei Amtsärztinnen – darunter auch die frühere Leiterin des Gesundheitsamtes, Astrid Schumann, haben aus persönlichen Gründen gekündigt. Eine dritte Amtsärztin ist den Ruhestand gegangen.

Angesichts der hohen Belastung des Amtes in der Pandemie waren besonders die Kündigungen ein harter weil unerwarteter Schlag. „Als ich gelesen habe, dass es in Treptow-Köpenick Differenzen gibt, habe ich Herrn Hedeler sofort kontaktiert“, sagt Stephan Loge. Bereits eine Woche später sei der Vertrag unterzeichnet gewesen. „Darüber freue ich mich natürlich, Herr Hedeler ist pandemieerfahren und kann uns sofort weiterhelfen“, so Loge.

Als Arzt im amtsärztlichen Dienst eingestellt

Formal wurde Denis Hedeler in Dahme-Spreewald zunächst als Arzt im amtsärztlichen Dienst eingestellt. Amtsärzte sind Mediziner, die in der Gesundheitsverwaltung sitzen und eine spezielle Ausbildung haben. Damit dürfen sie behördliche Untersuchungen wie etwa Reihenuntersuchungen durchführen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind Amtsärzte wichtig, weil sie unter anderem über Maßnahmen in betroffenen Einrichtungen entscheiden.

Die Leitung des Gesundheitsamtes ist in Dahme-Spreewald noch vakant.

Von Oliver Fischer