Nach Zwischenfall in Wildau: Rettungskräfte werden immer öfter angegangen

René Sperling, Stadtbrandmeister von Wildau, ist seit 30 Jahren bei der Wildauer Feuerwehr, aber an einen Einsatz wie den am Sonntagabend, an so viel Aggression ihm und seinen Kameraden gegenüber kann er sich nicht erinnern.

Die Wehr war zum Parkplatz des Burger Kings am A10-Center gerufen worden. Dort hatte das Heck eines Autos gebrannt. Ein ADAC-Mitarbeiter hatte bereits mit einem Feuerlöscher vorgelöscht. „Aber da waren noch Flammen und eine unheimliche Hitzeentwicklung“, erinnert sich Sperling. Also taten die Feuerwehrleute das, was ihr Job ist: Sie parkten ihre zwei Löschfahrzeuge auf dem Parkplatz in der Nähe des brennenden Autos und begannen zu löschen.

Polizei griff zu Fesseln

Dass sie damit auch andere Fahrzeuge zuparkten, lag in der Natur der Sache, sagt Sperling. Ein betroffener Autofahrer – 52 Jahre alt – sah das anders. Der Mann beschwerte sich erst bei der Feuerwehr, wollte unbedingt rausfahren. Ein Feuerwehrmann habe ihn dann gebeten, ein paar Minuten zu warten, bis das Feuer vollständig unter Kontrolle ist, erzählt Sperling.

„Wir mussten kühlen, löschen, das Fahrzeug öffnen. Das dauert ja seine Zeit.“ Der Mann ging daraufhin zur ebenfalls anwesenden Polizei – und wurde dort so aggressiv und ausfällig, dass die Polizisten ihm Fesseln anlegten und die Geschichte einen Tag später auch auf Twitter verbreiteten.

Wildaus Stadtbrandmeister René Sperling. Quelle: Frank Pawlowski

„Das war schon eine Ausnahmesituation“, sagt René Sperling. „Natürlich erleben wir es hin und wieder, dass sich manche aufregen – aber so ist das normalerweise nicht.“

Das bestätigt auch ein Feuerwehr-Insider. „Gepöbelt wird immer mal. Aber bei uns auf dem Land geht es noch verhältnismäßig gesittet zu. Zustände wie in Berlin, wo Feuerwehr und Polizei öfter großer Aggressivität ausgesetzt sind, erleben wir selten.“

Blaulicht wird häufig ignoriert

René Sperling sieht ein größeres Problem beim fehlenden Respekt von Autofahrern gegenüber Einsatzfahrzeugen. „Dass Blaulicht und Martinshorn ignoriert werden, ist für uns Normalität“, sagt er. „Früher waren Autofahrer einsichtiger. Heute fahren viele entweder unverändert weiter oder bremsen uns sogar aus. Dadurch sind in der Vergangenheit schon einige prekäre Situationen entstanden.“

Bei der Polizei nimmt man das Problem der Aggressivität ebenfalls wahr. „Wir haben schon das Gefühl, dass der Ton auf der Straße rauer wird und dass die Zahl der Gewalttätigkeiten, die uns entgegenschlägt, zunimmt“, sagt Christian Hylla, Leiter der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald.

Fälle von Aggressivität : Steigerung um 25 Prozent

Das belegen auch Zahlen. Im Jahr 2017 registrierte die Polizeidirektion Süd, deren Bereich von Schönefeld bis Spremberg reicht, 191 Fälle von Aggression gegen Polizei und Rettungsdienste. Im Jahr 2018 waren es 241, was eine Steigerung von mehr als 25 Prozent bedeutet. Im Landkreis Dahme-Spreewald stieg die Zahl von 55 auf 65 Fälle.

Bei der Polizei stelle man sich darauf ein, sagt Ines Filohn, Sprecherin der Polizeidirektion Süd. „Die Polizei sucht sich nicht aus, wie sie auftritt. Wenn wir zunehmend mit stichsicheren Westen und sichtbaren Schlagstöcken ausgerüstet sind, dann ist das auch ein Ausdruck eines veränderten Verhaltens in der Gesellschaft“, sagt sie. „Der Staat hat auch eine Fürsorgepflicht für die Polizeibeamten und muss deren Ausrüstung anpassen.“

Christian Hylla sieht die Aggressivität besonders unter Drogeneinfluss steigen. „Die Kombination aus Alkohol, Betäubungsmitteln und Psychopharmaka ist ein gefährlicher Cocktail, bei dem wir mit Gewaltbereitschaft rechnen“, sagt er. „Das Maß der psychischen Erkrankungen nimmt zu in der Gesellschaft, da kann man Statistiken bemühen. Und wenn die Medikamente mit Alkohol oder Drogen gemischt werden, spürt man das.“

Der 52-Jährige in Wildau soll allerdings nüchtern gewesen sein.

Von Oliver Fischer