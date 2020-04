Ende der Corona-Zwangspause: Diese Geschäfte sind ab Mittwoch wieder geöffnet

Königs Wusterhausen

Karin Spengemann wird Mittwoch um zehn Uhr in ihren Laden, das „Modeversteck“ in der Königs Wusterhausener Bahnhofsstraße steigen, nach vier Wochen zum ersten Mal wieder die Tür öffnen und auf Kunden warten. „Endlich“, sagt sie. Sie habe eigentlich schon auf Montag gehofft, aber weil das Land Brandenburg sich noch zwei Tage Zeit ausbedungen hatte, wird nun am Mittwoch für sie die Corona-Zwangspause enden. Und für die meisten anderen Händler in der Bahnhofstraße, in den Nachbargemeinden, in ganz Dahme-Spreewald, die alle über Wochen ihre Läden geschlossen halten mussten.

„Wir gehen natürlich davon aus, dass es eine Weile dauern wird, bis das Geschäft wieder normal läuft“, sagt Karin Spengemann. Aber es könnte am Mittwoch durchaus einen kleinen Ansturm geben. Spengemann: „Die Kunden sind genauso hin- und hergerissen wie die Händler, aber von einigen habe ich schon das Signal bekommen, dass sie es kaum erwarten können, bis die Geschäfte wieder öffnen.“

Kleine Einzelhändler dürfen generell wieder öffnen

Tatsächlich wird die Shopping-Auswahl ab Mittwoch zwar noch nicht komplett wiederhergestellt sein, aber im Vergleich zu den vergangenen Wochen wird es üppig. Kleine Einzelhändler mit einer Ladenfläche von weniger als 800 Quadratmetern dürfen generell wieder öffnen. Das betrifft Boutiquen, Buchläden, Fotogeschäfte, Sportartikelläden, Kurzwarengeschäfte – das ganze Programm. Für manche – wie das Konsum-Kaufhaus in Königs Wusterhausen – fallen dadurch Einschränkungen weg. Zuletzt hatte man dort die obere Etage absperren müssen, weil Haushaltswaren, Kurzwaren und Bekleidung nicht verkauft werden durften. „Ab Montag werden wir die Etage wieder öffnen, natürlich mit den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen“, sagt Geschäftsführerin Rita Mann.

Karin Spengemann im „Modeversteck“. Quelle: Gerlinde Irmscher

Große Läden dürfen ebenfalls öffnen – sie müssen nur ihre Ladenfläche entsprechend reduzieren. Das betreffe unter anderem einige Geschäfte im A10-Center, erzählt Ramona Zettel vom Gewerbeverein Wildau. „Läden wie H&M werkeln schon seit voriger Woche daran, die Verkaufsfläche so zu reduzieren, dass die 800 Quadratmeter Verkaufsfläche eingehalten werden.“ Mit Hilfe von Absperrungen werde es wohl gelingen, dass im Center ab Mittwoch praktisch alle Geschäfte wieder geöffnet sind. „Bis auf die Gastronomie, die nach wie vor nur eingeschränkt arbeiten kann“, so Ramona Zettel.

Selbst Möbel-Höffner verkleinert sich auf 800 Quadratmeter

Das Kunststück einer Verkleinerung auf 800 Quadratmeter versucht man sogar bei Möbel-Höffner in Waltersdorf. Allerdings dürfte es schwer werden, auf dieser Fläche einen kompletten Überlick über das Sortiment zu zeigen. Man werde auch nur eine begrenzte Anzahl von Kunden in den Laden lassen, heißt es. Aber immerhin.

Andere Verkaufsriesen wie Ikea geben sich diesen Stress allerdings nicht. Das Einrichtungshaus empfiehlt seinen Kunden weiter den Online-Einkauf.

Gastronomen sind enttäuscht

„Die Einzelhändler, die ab Mittwoch öffnen können sind natürlich sehr erleichtert. Die vorschriebenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen erschweren zwar den praktischen Geschäftsbetrieb, dennoch können ab Mittwoch wieder Umsätze generiert werden. Und gerade dies ist vor allem auch für die kleineren Geschäfte überlebenswichtig“, heißt es bei der IHK-Cottbus. Das bestätigt auch Karin Spengemann, die als Vorsitzende des Königs Wusterhausenener Vereins City-Partner auch Kontakt zu vielen Händlern in ihrem Umfeld hat. „Die meisten konnten es kaum erwarten“, sagt sie.

Enttäuschung und Ratlosigkeit herrscht bei jenen vor, die weiter geschlossen bleiben müssen: den Gastronomen. Dehoga-Kreissprecher Hartmut Leutloff: „Für uns ist das eine Katastrophe. Wir haben keinen Umsatz bei laufenden Kosten. Selbst mit Soforthilfen kann die Schließung der Gaststätten keine Dauerlösung sein.“

Von Oliver Fischer