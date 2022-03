Nächst Neuendorf

Die Nächst Neuendorfer Kameraden fühlen sich wie eine zweite Familie. Und gut ausgestattet, sie hätten das, was sie brauchen, fasst es der Ortswehrführer zusammen. Nur zeitgemäßer könnte manches sein. Nicht so ihre Nachwuchsarbeit. „Jetzt ziehen wir uns ganz schnell die Hosen an!“, ruft Kathrin Kabsch in den Kreis. Das tun 15 Mädchen und Jungen fix, jedoch nur angedeutet, genau wie sie bei der Ansage „Jetzt steigen wir schnell in das Feuerwehrauto!“ Fuß- und Handbewegungen für diesen Vorgang simulieren.

Nächst Neuendorfer Feuerwehr hält Nachwuchs bei Laune

Die „Zwerge“, fünf- bis zehnjähriger Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr, kennen und lieben das Spiel, das ihre Betreuerinnen Franziska Liehmann und Kathrin Kabsch vor dem Feuerwehrgerätehaus anleiten. Neben dem Wiederholen der Tätigkeiten, der Schulung von Konzentration und Schnelligkeit, wird dem Bewegungsdrang der Kinder Rechnung getragen. Dass sie heute in Uniformen mit den „Großen“, den Kameraden der Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr-Mitgliedern, aufs Foto dürfen, spornt sie an. Die Nachwuchsarbeit in Zossens Ortsteil Nächst Neuendorf ist vorbildlich und geht über das übliche Maß hinaus. Sie schließt auch Kinder aus Nachbarorten ein. Das freut Ortswehrführer Martin Liehmann besonders, denn seine Familie ist stark im „Unternehmen Feuerwehr“ involviert.

Die Aussicht, dass diese wichtige ehrenamtliche Arbeit im Dorf gut läuft, hat etwas Beruhigendes. Die zur Feuerwehr Zossen gehörende Ortswehr Nächst Neuendorf zählt 16 aktive und zwei passive Kameraden. Dieses Rückgrat könnte zahlenmäßig stärker sein, doch auf seine Einsatzabteilung kann sich Martin Liehmann verlassen. Die meisten Kameraden sind Berufspendler und Schichtarbeiter. Die Sicherstellung der 24-Stunden-Einsatzbereitschaft gelingt trotzdem. Die Nächst Neuendorfer werden gemeinsam mit den Kameraden aus Dabendorf alarmiert. Das geschieht zurzeit noch mit Sirenen und Meldeempfänger, letztere sollen aber künftig von einer modernen App abgelöst werden.

Nächst Neuendorfer Gerätehaus ist nicht nullachtfünfzehn

Das Feuerwehrgerätehaus Nächst Neuendorf steht nicht an der Ortsdurchfahrt, sodass man den roten Ziegelbau mit seinem markanten Dach etwas suchen muss. Die Kameraden sind stolz auf ihr Domizil, es ist kein Nullachtfünfzehn-Haus. Erbaut 1914, zwei Jahre nach Gründung der Wehr, offenbart es auch die Nachteile eines alten Gebäudes: Die Tore sind zu klein für moderne, große Fahrzeuge und die Raumsituation innen wurde den Gegebenheiten angepasst. Früher gab es über der Fahrzeughalle eine Wohnung. Diese wurde 2008 mit Muskelhypothek der Feuerwehrleute und Unterstützung der Stadt zu Schulungsraum, Küche und Jugendraum umgebaut. Die sanitären Einrichtungen sind nicht mehr zeitgemäß, der Turm zum Trocknen der Schläuche ist gesperrt. Eine „Gefahren-Risikoanalyse“ ist gerade in Arbeit. Sie wird zeigen, woran es aktuell hapert und welche Schritte die Stadt als Träger des Brandschutzes unternehmen muss.

Die Technik, auf die die Nächst Neuendorfer Einsatzabteilung zurückgreifen kann, ist schnell aufgezählt. Es gibt zwei Fahrzeuge, das wichtigste ist das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W, Basisfahrzeug für Brandeinsätze, mit 500 Liter Wassertank. Das ist eigentlich schon ein „Schätzchen“, weil fast 20 Jahre alt. Nur dank des beharrlichen Pflege- und Wartungseinsatzes des Gerätewarts, Martin Liehmanns Schwiegervater Uwe Kabsch, läuft auch die 21 Jahre alte Tragkraftspritze darauf noch wie geschmiert. Das zweite Gefährt der Ortswehr ist ein Hilfsgerätewagen H-GW, mit dem Mann und Material zu den Einsatzorten kommen.

Die Ortswehr hat keine Spezialisierung. Sie ist innerhalb der Zossener Feuerwehr dem Löschzug West zugeordnet und ihr Einsatzbereich sind die Ortslagen Nächst Neuendorf und Dabendorf. Zu größeren Brand- oder Sturmeinsätzen rückt man ohnehin in Löschzügen gemeinsam aus. Die Feuerwehr ist im Dorf fest verankert. Sie leistet Brandschutzerziehung in der Kita und an der Grundschule Glienick. Das Dorffest wird seit jeher unterstützt, früher auch das Oktoberfeuer.

In diesem Jahr können die Nächst Neuendorfer Freiwilligen auf 110 Jahre seit der Gründung blicken. Groß gefeiert wird erst 2024: „Die 112 als Notrufnummer und Alter unserer Wehr ist doch viel spannender“, findet nicht nur Franziska Liehmann.

Freiwillige Feuerwehr Nächst Neuendorf auf einen Blick Gründung: 1912 Aktive: 16, davon zwei Frauen Alters- und Ehrenabteilung: vier, davon zwei Frauen Jugendwehr: acht, davon drei Mädchen Zwerge: 20, davon 10 Mädchen Förderverein: gegründet 2004, Vorsitzender Andreas Klette, ca. 20 Mitglieder

Von Andrea von Fournier