Schönefeld

Seit dem Wochenende gilt sie, die bundesweite Corona-Notbremse. Liegt der Inzidenzwert in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, gelten dort verschärfte Maßnahmen. Unter anderem: eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Die MAZ hat zusammengetragen, was das für Flugreisende am BER nun bedeutet.

Was gilt für Flugreisen?

Während der Ausgangssperre gilt: Wer zwischen 22 und 5 Uhr das Haus verlässt, braucht dafür einen triftigen Grund. Wie Gabriel Hesse, Pressesprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums bestätigt, zählen touristische Reisen nicht dazu. Die müssen nun so geplant werden, „dass das weder die An- noch die Abreise in die Zeiten der nächtlichen Ausgangsbeschränkung fallen“.

Wer darf zwischen 22 und 5 Uhr reisen?

Bei der Regelung zur nächtlichen Ausgangssperre gibt es auch Ausnahmen: Wege, die zur Berufsausübung unabdingbar sind oder für die Wahrnehmung von Sorge- und Umgangsrecht etwa. Wer bei einer Kontrolle allerdings keinen triftigen Grund nachweisen kann, muss mit Konsequenzen rechnen.

Der Flughafen BER. Wer zwischen 22 und 5 Uhr das Haus verlässt, braucht dafür einen triftigen Grund. Rein touristische Reisen zählen nicht dazu. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Was, wenn ich trotzdem reise?

Dann gilt nach Polizeiangaben das, was auch andernorts bei Verstößen gegen die Ausgangssperre passiert: Die Personalien werden aufgenommen und die entsprechenden Behörden (im Fall des BER etwa das Ordnungsamt Dahme-Spreewald) informiert. Die entscheiden dann über die Konsequenzen.

Welche Inzidenzwerte gelten?

Der BER liegt im Landkreis Dahme-Spreewald. Flugreisende sollten also die dortige Corona-Lage im Blick behalten, aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 113,6. Erst wenn der Inzidenzwert fünf Tage hintereinander die kritische Marke von 100 unterschreitet, kann die Ausgangssperre am übernächsten Tag wieder außer Kraft treten.

Allerdings müssen Passagiere auch dann weiterhin aufpassen: Nach Ministeriumsangaben sind die Inzidenzwerte aller Kreise zu berücksichtigen, durch die man bei An- und Abreise fährt.

Was, wenn sich mein Flug verspätet?

Wie Ministeriumssprecher Hesse auf MAZ-Anfrage mitteilt: Wer sich unverschuldet im Zeitraum der Ausgangssperre außerhalb der Wohnung aufhält, handelt nicht ordnungswidrig – sofern er sich nach Ankunft des Fluges auf schnellstem Wege nach Hause begibt.

Von Johanna Apel