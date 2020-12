Naturpark Dahme-Heideseen startet Fotowettbewerb

Dahmeland

Seit mehr als 22 Jahren gibt es den „ JahreBuch“-Kalender aus dem Naturpark Dahme-Heideseen. Zahlreiche Autorinnen und Autoren aus der Region schreiben darin über Natur, Kultur und die Artenvielfalt des Dahmelands, ausgewählte Naturfotografen oder regionale Künstler präsentieren ihre Werke im Kalenderteil. Und daran kann sich nun jeder beteiligen: Erstmals startet der Naturpark einen Foto-Wettbewerb, gesucht werden Bilder für das Jahrebuch 2022.

Motive aus dem Naturpark sind gefragt

Ein einsamer Waldweg, die sandigen Weiten der Binnendüne Waltersberge, ein glasklarer See, der zum Baden einlädt – es gibt viele, teilweise fast unentdeckte, teilweise belebte Orte im Naturpark Dahme-Heideseen, die einen besonderen Charme verströmen. Solche Orte sind Thema des JahreBuchs 2022. Gesucht werden die schönsten Bilder rund um Lieblingsplätze im Naturpark. Einsendeschluss ist der 21. Mai 2021. Aus den Einsendungen wählt eine Fachjury die besten Bilder aus.

Das sind die Bedigungen für eingesandte Fotos

Pro Person dürfen maximal drei Bilder eingesendet werden, und zwar als jpg-Dateien an NP-Dahme-Heideseen@LfU.Brandenburg.de. Sie müssen mindestens 240 dpi haben.

Die weiteren Bedingungen: Fotos, die in einer höheren Auflösung aufgenommen wurden, können als solche gekennzeichnet werden und bei Bedarf angefordert werden. Die Fotos sollen im Titel jeweils mit dem Namen des Fotografen und dem Aufnahmeort benannt werden. Den Fotos können kurze Texte zur Geschichte des Bildes beigefügt werden. Rechte abgebildeter Personen dürfen einer Ausstellung bzw. Veröffentlichung nicht entgegenstehen. Alle Rechte am Bild bleiben beim Fotografen. Die Erlaubnis zur kostenfreien Verwendung der Bilder in Publikationen des Naturparks und des NABU Dahmeland e. V. einschließlich digitaler Medien gilt mit der Einsendung als erteilt. Die namentliche Nennung des Fotografen bei Veröffentlichungen wird garantiert. Die besten Bilder werden durch eine Fachjury ausgewählt und prämiert. Zu den Kriterien, die über einen möglichen Gewinn entscheiden, gehören Qualität, Umsetzung des Themas und Bildschärfe.

