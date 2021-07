Nenas verheerendes Zeichen beim Auftritt in Schönefeld

Schönefeld

Der Pop war ja in letzter Zeit so wichtig wie sonst selten – nicht mehr in jenem Sinne, dass er Leute aktiviert, wie damals in den späten 60ern, sondern sie nunmehr beruhigt. Die Pandemie riss Schäden in die Lebensläufe, der Alltag war die schiere Überforderung. Was für ein Segen ist es da gewesen, wenn Musik das Herz erreichte, im Viervierteltakt, frei von Corona-Ziffern. Langsam geht der Pop nun wieder vor die Tür, so auch in Schönefeld, wo Sonntag Nena auf dem alten Airport aufgetreten ist. Und siehe da, in Teilen zeigt der Pop nun ein Gesicht, dass selbst die blanke Überforderung verkündet.

Taktgefühl ist gut, Politgefühl kann trügen

Wie könnte es sonst sein, dass Nena, die ja nie politisch sang, sondern meist von Träumen, Leuchttürmen und Luftballons berichtete, in Schönefeld wie eine wild gewordene Wanderpredigerin auftritt, die sich die Welt zusammenreimt, rein nach Gefühl? Taktgefühl ist gut, Politikgefühl ist eine andere Sache. Politik muss man belegen, gerade in der Pandemie. Nena hat gerufen: Jeder dürfe frei entscheiden, ob er ohne Maske vor die Bühne will. Wer mit Wissenschaft gekommen ist, dem rief sie zu: „Ich hab’ die Schnauze voll!“

Früher hat sich Pop gegen falsche Moralapostel gewandt. Wenn er sich heute gegen ausführlich belegte Fakten richtet, entlarvt er sich als falscher Freund.

Von Lars Grote