Neu Lübbenau

Am Samstag gegen Mittag kam ein polnischer Kleinbus in Neu Lübbenau aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Alle drei im Fahrzeug befindlichen Personen wurden verletzt und in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht.

Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, wer zum Unfallzeitpunkt das Fahrzeug führte und dem Umstand geschuldet, dass alle Insassen stark alkoholisiert waren, wurden weitere Ermittlungen veranlasst und Blutproben bei alle Insassen angeordnet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline