Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„The Batman“

Der Actionfilm wird täglich um 19.30 Uhr gezeigt. Milliardär Bruce Wayne kämpft als rächender Vigilant Batman für eine bessere Welt in seiner Heimatstadt Gotham City. Doch es ist ein einsamer Kampf, den nur wenige Verbündete unterstützen. Denn Gotham ist ein Moloch, zerfressen von einem korrupten Netzwerk, in das fast alle Beamten der Stadt und auch die reichen Eliten involviert sind. Doch als ein mysteriöser Killer diese ins Visier nimmt und eine Reihe sadistischer und tückischer Anschläge verübt, sind Batmans Detektiv-Fähigkeiten gefragt. Die zahlreichen kryptischen Hinweise führen ihn immer tiefer in die Unterwelt, wo zwielichtige Figuren wie Selina Kyle alias Catwoman, Pinguin, Mafiaboss Carmine Falcone und der Riddler zu Hause sind. Doch die Spuren führen Batman auch zu ihm selbst und seiner Vergangenheit.

Armie Hammer als Simon Doyle und Gal Gadot als Linnet Ridgeway in einer Szene des Films „Tod auf dem Nil“. Quelle: Rob Youngson/20th Century Fox/DPA

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans ist bis Dienstag jeweils um 20 Uhr zu sehen, Mittwoch um 17.30 Uhr. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

„Jackass forever“

Die Chaotentruppe um Johnny Knoxville will wieder einmal beweisen, dass jeder Mensch mit dem Alter klüger wird und aus seinen Fehlern lernt – oder auch nicht. Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ läuft täglich um 20.15 Uhr.

„Wunderschön“

Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeiten und wird Donnerstag, Freitag und Dienstag um 17.30 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag um 17.20 Uhr.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg läuft täglich um 17.10 Uhr. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

Ash hat in „Sing 2 - Die Show deines Lebens“ ihren großen Auftritt auf der Bühne. Quelle: Universal Studios/DPA

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann täglich um 15.30 Uhr geschaut werden (außer Samstag und Sonntag um 15 Uhr).

„Die Häschenschule 2“

Der Animationsfilm läuft täglich um 15.30 Uhr. Wie immer kurz vor Ostern werden auch dieses Jahr an der Häschenschule wieder die sogenannten Meisterhasen auserwählt. Zu diesem Zweck findet ein feierliches Ritual mit einem goldenen Ei statt. Dabei passiert etwas völlig Neues: Zum ersten Mal wird ein Großstadthase, Max, zum Kandidaten auf den Meistertitel gewählt. Max freut sich sehr, er und seine Osterhasenfreunde müssen nur die schwierigsten Spezialfähigkeiten meistern. Dann aber färbt sich das magische goldene Ei plötzlich schwarz. Das kann nichts Gutes bedeuten und tatsächlich steckt Leo dahinter, der Anführer einer gefährlichen Gang aus Großstadthasen.

„Die Gangster Gang“

Die Animationskomödie wird täglich um 15.30 (Samstag und Sonntag: 15.15 Uhr) und 17.45 Uhr gespielt. Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha und Ms. Tarantula sind die Gangster Gang, eine berüchtigte Bande von Verbrechern und Diebinnen. Gemeinsam hecken sie einen cleveren Plan nach dem anderen aus und rauben und stehlen nach Herzenslust. Doch dann werden sie eines Tages geschnappt und geloben Besserung, um ihrer verdienten Strafe zu entgehen. Schon bald merken die fünf, dass es gar nicht so verkehrt ist, Gutes zu tun.

Marc-André Leclerc in einer Szene des Dokumentarfilms „Der Alpinist“. Quelle: Piece of Magic Entertainment/DPA

„Der Alpinist“

Die Dokumentation läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20.15 Uhr. Marc-André Leclerc klettert allein. In abgelegenen alpinen Wänden unternimmt der 23-jährige Kanadier einige der kühnsten Solo-Besteigungen der Geschichte. Ohne Kameras, ohne Seil und ohne Spielraum für Fehler ist Leclercs Herangehensweise der Inbegriff des Soloabenteuers. Filmemacher Peter Mortimer macht sich daran, einen Film über Leclerc zu drehen, aber es fällt ihm schwer, mit dieser schwer fassbaren Person Schritt zu halten. Dann begibt sich Leclerc auf ein historisches Abenteuer in Patagonien, das die Möglichkeiten des Solokletterns neu definieren wird.

Neues im Kino-Café Dahme

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Animationsfilm wird Freitag, Samstag, Montag und Dienstag um 17 Uhr gespielt, Sonntag um 14 und 16.30 Uhr.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film ist Freitag bis Dienstag jeweils um 20 Uhr zu sehen.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

„Aline – The Voice of Love" erzählt die Lebensgeschichte der Sängerin Celine Dion. Quelle: Filmverleih

„Aline – The Voice of Love“

Die Biografieverfilmung frei nach dem Leben der berühmten Sängerin Celine Dion wird Donnerstag und Freitag um 20 Uhr gezeigt, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr.

Corinna Harfouch als Gudrun in „Das Mädchen mit den goldenen Händen“. Quelle: Wild Bunch

„Das Mädchen mit den goldenen Händen“

Das Drama mit Corinna Harfouch läuft Donnerstag und Freitag um 17 Uhr im Capitol, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr. Lara beschließt, ihre Mutter Gudrun anlässlich ihres 60. Geburtstages zu besuchen. Ihre Mutter ist in ihrer ostdeutschen Heimat eine beliebte und engagierte Nachbarin. Für ihre Tochter konnte Gudrun allerdings nie die Empathie und Nähe aufbringen, wie sie es für andere tut. Gudrun wuchs als Waisenkind in einem Heim auf. Das hat sie viele Jahre später in Eigenregie renoviert und genau dort findet nun auch ihre Geburtstagsfeier statt. Der Bürgermeister eröffnet ihr, dass das Kinderheim an einen westdeutschen Investor verkauft werden soll. Für Gudrun ist das eine Katastrophe. Von nun an setzt sie alle Hebel in Bewegung, um den Verkauf zu verhindern.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Ambulance“

Der Actionthriller ist am Mittwoch um 20.15 Uhr zu sehen.

Robert Pattinson als Batman und Zoe Kravitz in „The Batman“. Quelle: Jonathan Olley/Warner Bros. Pictures/AP

„Batman“

Der Actionfilm läuft täglich um 17, 19 und 20 Uhr (Montag um 19.30 Uhr), Freitag bis Sonntag auch 15.15 Uhr, Samstag auch 22.30 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr.

Mit einem Riesen-Hund wie Clifford ist es gar nicht so leicht, Gassi zu gehen. Quelle: Paramount Pictures

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.50 Uhr gespielt, Sonntag auch 12.30 Uhr.

„Encanto“

Der Disney-Streifen kann am Sonntag um 11.30 Uhr geschaut werden.

„Gangster Gang“

Der Animationsfilm läuft täglich (außer Montag) in 3D um 17 Uhr, in 2D täglich um 19.30 Uhr, außer Montag auch 17.15 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Sonntag auch 11.40 Uhr.

„Häschenschule 2“

Der Animationsfilm wird täglich (außer Montag) um 16.30 Uhr gespielt, Freitag bis Sonntag auch 14.20 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau von Freitag bis Sonntag um 14.50 Uhr, Sonntag auch 12.20 Uhr.

„Jackass forever“

Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ läuft täglich (außer Montag) um 17.45 und 20.45 Uhr, Montag um 20.15 Uhr, Samstag auch um 23.20 Uhr, in der Originalversion läuft der Streifen am Sonntag um 20.20 Uhr.

„JGA: Jasmin. Gina. Anna“

Die deutsche Komödie kann am Mittwoch um 19.45 Uhr geschaut werden.

Ex-Astronaut Brian Harper (Patrick Wilson) in einer Szene des Science-Fiction-Films „Moonfall“. Quelle: Reiner Bajo/Leonie Studios/DPA

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film mit Halle Berry kann Donnerstag bis Samstag und Dienstag um 20.15 Uhr geschaut werden, Montag um 20 Uhr, Samstag auch 23.15 Uhr.

„King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm wird am Samstag um 22.30 Uhr gespielt.

„Klitschko“

Die Dokumentation über die Box-Brüder ist am Sonntag um 17.15 Uhr zu sehen.

„Küss mich, Mistkerl“

Die amerikanische Romantikkomödie wird täglich um 19.50 Uhr gezeigt.

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves ist am Samstag um 22.40 Uhr zu sehen.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 12.10 Uhr zu sehen.

„The Sadness“

Der Zombiestreifen läuft am Samstag um 23.20 Uhr.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr gezeigt, Sonntag auch 12 Uhr.

Mark Wahlberg und Tom Holland gehen in „Uncharted“ auf Schatzsuche. Quelle: Clay Enos/Columbia Pictures-Sony Pictures/AP

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm läuft täglich um 19.45 Uhr und außer Montag auch 16.50 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14 Uhr, Samstag auch 23 Uhr.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft am Samstag um 23.15 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 19.50 Uhr, Donnerstag, Dienstag und Mittwoch auch 16.30 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag auch 23 Uhr, Mittwoch auch um 11 Uhr.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans wird bis Dienstag jeweils um 20 Uhr zu sehen sein.

„Der Wolf und der Löwe“ sind beste Freunde. Quelle: Emmanuel Guionet

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuer-Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 15 Uhr, Sonntag auch 12.15 Uhr. Die Musikstudentin Alma lebt auf einer abgelegenen, kanadischen Insel mitten in der Wildnis in einer kleinen Hütte. Sie wuchs dort auf und ist nach dem Tod ihres Großvaters dahin zurückgekehrt. Seit kurzem beherbergt sie den Wolfswelpen Mozart und den jungen Löwen Dreamer. Doch eines Tages werden die beiden jungen Tiere von einem Ranger verschleppt und voneinander getrennt. Alma setzt alle Hebel in Bewegung, die beiden ausfindig zu machen.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich um 20.10 Uhr zu sehen (Montag um 19.50 Uhr), Donnerstag bis Samstag, Dienstag und Mittwoch auch 16.45 Uhr.

