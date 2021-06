Königs Wusterhausen

Die Gastronomen in Dahme-Spreewald sind hin- und hergerissen: Einerseits ist die Freude groß, dass sie ab diesem Donnerstag grundsätzlich wieder die Innenräume ihrer Restaurants aufsperren dürfen. Anderseits herrscht breites Unverständnis über die veränderte Corona-Test-Anordnung.

Denn gemäß Beschluss der Brandenburger Landesregierung vom Dienstag zur neuen Eindämmungsverordnung, müssen Betriebe, die nur Außengastronomie anbieten, von ihren Gästen zukünftig keinen negativen Corona-Schnelltest mehr verlangen. Diejenigen Betriebe allerdings, die sowohl innen als auch draußen bedienen wollen, müssen sowohl von den Gästen, die draußen Platz nehmen, einen Schnelltest einfordern, als auch von denen, die drinnen sitzen.

Hartmut Leutloff vom Wirtshaus am See : „Das ist kompletter Schwachsinn“

Hartmut Leutloff vom Wirtshaus am See in Zeuthen hat dazu eine klare Meinung: „Das ist doch kompletter Schwachsinn.“ Kaum ein Gastronom im Landkreis könne aus wirtschaftlichen Gründen ausschließlich die Außengastronomie aufsperren. „Das lohnt sich nicht für längere Zeit. Ich selbst habe mein Restaurant bisher geschlossen gelassen, weil mir das Wetter zu unbeständig war“, sagt er.

Ab morgen Abend will er sein Wirtshaus dann wieder für seine Gäste aufsperren – draußen wie drinnen. Dafür hat sich der Gastronom in Kooperation mit der Gemeinde ein eigenes Test-Konzept überlegt: Am Restauranteingang kann sich jeder unkompliziert mit Schnelltests auf Corona testen.

Sind die Zugangsvoraussetzung für eine Speise im Inneren von Brandenburger Restaurants: Corona-Schnelltests. Quelle: Christin Klose

Drinnen nur bei schlechtem Wetter

„Es ist einfach nicht praktikabel, dass ich die Kunden, die bei gutem Wetter draußen sitzen möchten, erst dann zum Corona-Test verpflichte, wenn ein Gast im Innenraum speisen möchte“, sagt Leutloff. Da gehe er lieber auf Nummer sicher und lasse alle Besucher einen Test machen. „Dann kann man sich auch noch spontan entscheiden, von draußen nach drinnen zu wechseln.“

Auch Manuela Vogt vom Lindencafé in Bestensee kann mit Blick auf die neuen Corona-Regeln für die Gastronomie nur den Kopf schütteln. „Ich habe dafür kein Verständnis“, sagt sie. Sie werde jeweils täglich je nach Wetter und Nachfrage entscheiden, ob sie auch die Innenräume ihres Cafés aufsperren wird – und dadurch einen Corona-Test verlangen muss. „Das muss ich ad hoc sehen“, sagt sie.

Diskussionen mit Gästen erwartet

Ansonsten können ihre Gäste wie schon seit dem 21. Mai draußen sitzen und ihre Getränke und Speisen genießen – ab Donnerstag ohne zwingend einen negativen Corona-Test mit im Gepäck zu haben. „Es wird sicher einige Diskussionen mit Gästen geben, die die neue Test-Regelung nicht verstehen“, ist sich Vogt sicher.

Auf Gäste-Diskussionen stellt sich auch Sylvia Meißner vom Klubhaus Villa am See in Wildau ein. „Seit der Beschluss der Landesregierung öffentlich ist, bekommen wir Anfragen für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten“, sagt Meißner. Dabei wisse sie selbst noch gar nicht, was bei derartigen Veranstaltungen in Innenräumen zukünftig erlaubt sein soll.

Sylvia Meißner, Geschäftsführerin der Villa am See in Wildau, ist mit ihrem Biergarten weiter für ihre Kunden da. Quelle: Nadine Pensold

Innengastronomie lässt sich nicht überall schnell hochfahren

„Ich bin von der Landesregierung wirklich genervt“, sagt die Gastwirtin. Am Dienstagabend zu verkünden, dass die Restaurants ab Donnerstag wieder komplett öffnen werden könnten, sei realitätsfern. „Nach Monaten des Lockdowns können wir nicht einfach den Schalter in der Innengastronomie umlegen.“

Sie selbst werde ihre Innenräume bis auf Weiteres geschlossen lassen und Gäste in ihrem Biergarten, auf dem es für regnerische Stunden auch Zelte gibt, bedienen. „Ich bin ja froh, dass die Testpflicht für draußen nun wegfallen soll“, sagt Meißner. Allerdings rechnet sie damit, dass die Registrierung der Gäste weiterhin viel Aufwand darstellen wird.

Von Jérôme Lombard