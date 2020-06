Niederlehme

Am Sonntag kam es zu einem Fahrzeugbrand auf den Berliner Ring. Zwischen Niederlehme und dem Dreieck Spreeau stand ein Bmw in Flammen, konnte aber nach wenigen Minuten gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde geborgen, Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Sperrung der Straße in Fahrtrichtung Ost war zwischenzeitlich notwendig.

Anzeige

Von MAZonline