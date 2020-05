Niederlehme

Am Sonntag kam es in der Autobahnauffahrt auf den Berliner Ring zu einer Kollision zwischen einem Polizeitransporter mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und einem Bmw. Ein dritter Pkw wurde dabei gerammt. Drei Personen wurden leicht verletzt. Ein dreijähriges Mädchen wurde, um Spätfolgen auszuschließen, in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Von MAZonline