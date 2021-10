Ludwigsfelde

Kevin-Paul Schlaefereit ist 18 Jahre. Er hat sein Fachabitur in Technik am Oberstufenzentrum Ludwigsfelde in diesem Jahr mit der Note Gut abgelegt. Am 1. August begann der junge Trebbiner seine Ausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement bei der Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & CO. KG (Volkswagen OTLG) in Ludwigsfelde.

Den Betrieb kannte er bereits: „Ich habe in der 11. Klasse ein elfmonatiges Praktikumbei OTLG absolviert. Montag bis Mittwoch war ich dort. Donnerstag und Freitag in der Schule. Ich wollte mir klar werden, wohin ich beruflich möchte“, erzählt der junge Mann. Besonders hat ihm in dem 2006 eröffneten Logistikbetrieb gefallen, dass es immer eine Bezugsperson für ihn gab.

Malek Louden (l.) freut sich über Azubis wie Kevin-Paul Schlaefereit. Quelle: Heidrun Voigt

Die Aufgaben und Einblicke in das Vertriebszentrum, in dem mehr als 340 Mitarbeiter jeden Tag knapp 680 Autohäuser mit Original-Teilen und Zubehör versorgen, fand er sehr interessant.

Duale, dreijährige Ausbildung

„Nach dem Abi dachte ich an mein Praktikum. Weil es mir dort sehr gut gefallen hat, schaute ich auf dem Stellenportal nach. Dort fand ich eine Ausschreibung für diese Berufsausbildung“, erzählt Kevin-Paul Schlaefereit. Seine duale, dreijährige Ausbildung läuft zeitlich ähnlich ab wie sein Praktikum: Montag bis Mittwoch im Unternehmen, Donnerstag und Freitag in der Berliner Berufsschule.

Die Grundstücksfläche der Tochtergesellschaft der Volkswagen AG umfasst am Standort Ludwigsfelde rund 120.000 Quadratmeter. Quelle: Volkswagen OTLG

„Im Betrieb gibt es jeden Tag was Neues. Morgens findet ein kurzes Meeting statt, zu dem wir die Aufgaben für den Tag besprechen. Dann helfe ich Mitarbeitern oder laufe mit, schaue zu und lerne so.“ Besonders stolz ist der 18-Jährige, dass er den neuen Arbeitsplatz für den Niederlassungsleiter einrichten durfte und es fast keine Korrekturen gab. Auch die alten Scanner im Betrieb tauschte er durch neue aus, die er selbst konfiguriert hatte.

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement analysieren im Allgemeinen Daten und Abläufe und entwickeln digitale Geschäftsprozesse weiter. Sie beschaffen IT-Systeme und fungieren als Schnittstelle zwischen dem kaufmännischen und dem IT-Bereich. Sie führen unter anderem Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch, analysieren Wertschöpfungsketten, setzen Verträge auf und sichern die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien.

Beruf löst den des Informationskaufmanns ab

„In unserer Niederlassung gehört zu den Aufgaben eines Kaufmanns für Digitalisierungsmanagement die Einführung neuer IT-Systeme: Angebote einholen, vergleichen, bewerten bis hin zur Entscheidung, welche Systeme eingesetzt werden sollen. Im Anschluss steht die Beschaffung und Implementierung des Sujets.

Die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen ist wichtig, damit das System den Anforderungen der Anwender entspricht“, erläutert Malek Louden. Er ist Abteilungsleiter für Informationssysteme und verweist darauf, dass der Beruf des Kaufmanns für Digitalisierungsmanagement aus dem des Informatikkaufmanns hervorgegangen ist.

Vergangenes Jahr hat der Beruf die alte Ausbildung nicht nur vom Namen abgelöst, sondern auch von den Inhalten her. Und es kommen auch neue Schwerpunkte dazu. Zum Beispiel wurden die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit sowie soziale und personale Kompetenzen wichtiger. „Um diese Ausbildung erfolgreich zu beenden, sollte man an Technik interessiert sein und gut rechnen können. Man braucht Organisationstalent und muss, wenn es keine Standardlösung gibt, kreative Lösungswege finden“, sagt Kevin-Paul Schlaefereit. Malek Louden ergänzt, dass auch Kommunikationsstärke gefragt sei.

Einsatzmöglichkeiten breit gefächert

Der Abteilungsleiter betont, dass alle Auszubildenden – es gibt vier Ausbildungsberufe und zwei duale Studienrichtungen bei OTLG – einen Einstellungstest absolvieren. Bewerbungen von Auszubildenden oder Praktikanten sind bei dem Unternehmen übrigens gern gesehen.

„Ich habe definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Was ich bisher gesehen und gelernt habe, finde ich einfach gut“, erklärt Kevin-Paul Schlaefereit. Kaufleute für Digitalisierungsmanagement werden überall gebraucht. Doch für den Azubi steht fest, falls Volkswagen OTLG ihn übernimmt, wird er bleiben.

Von Heidrun Voigt