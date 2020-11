Oberschule Groß Köris: Ministerium hält Abiturstufe für möglich

Groß Köris

Seit Jahren kämpfen die Gemeinde Groß Köris und das Amt Schenkenländchen darum, eine Abiturstufe an der Oberschule Groß Köris einrichten zu können. Bislang verwahrte sich das Land dagegen – aber nun gibt es Hoffnung. Bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft zum Thema hätten Vertreter des Bildungsministeriums erstmals angedeutet, dass die Einrichtung einer Abiturstufe in der Schenkenländchen-Gemeinde zum Schuljahr 2024/25 vorstellbar sei. Das berichtete unter anderem die Linken-Politikerin Karin Weber auf der jüngsten Sitzung des Kreistages.

Hintergrund des offenkundigen Sinneswandels im Bildungsministerium ist die Entwicklung der Schülerzahlen in Groß Köris. Das Land Brandenburg geht in seinen Prognosen nach wie vor von sinkenden Schülerzahlen in Groß Köris aus, tatsächlich aber steigen die Zahlen aufgrund des Zuzugs aber in einem Maße, das selbst den Verantwortlichen im Amt Schenkenländchen unheimlich ist. „Wir haben in diesem Jahr erstmals vier siebente Klassen eingeschult. In diesem Umfang haben wir selbst kaum mit einem solchen Anwahlverhalten gerechnet“, sagt Schenkenländchens Amtsdirektor Oliver Theel.

Schule erfüllt Anforderungen an Schülerzahl

Und: Bei den jetzt eingeschulten Siebtklässlern brächten einige auch die Voraussetzungen für das Abitur mit. „Aus meiner Sicht könnten wir schon mit diesem Jahrgang die geforderten 40 Schüler zusammenbekommen“, so Theel.

40 Schüler ist eine Art magische Grenze für die Einrichtung einer Abiturstufe. Laut Vorgabe des Bildungsministeriums muss gesichert sein, dass nach Abschluss der zehnten Klasse mindestens so viele Schüler übrig bleiben, die ihr Abitur an der Schule ablegen wollen. Nur dann kann eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden. In Potsdam hieß es deshalb immer, dass die Oberschule in Groß Köris erst vierzügig beschult werden muss, bevor man über eine Abiturstufe reden kann. Weil man davon ausgehen müsse, dass die Hälfte der Schüler eine Oberschule nach Abschluss der zehnten Klasse verlässt, könne nur mit Vierzügigkeit die ausreichende Abiturientenzahl gewährleistet sein.

Schule mit Abiturstufe fehlt im Zentrum von LDS

Im Schenkenländchen hatte man allerdings stets gegen diese Vorgabe argumentiert: So lange es die Möglichkeit des Abiturs an der Schule gar nicht gebe, würden Kinder, die das Abitur machen wollen, von vornerein auf andere Schulen geschickt, hieß es. Damit werde es der Oberschule in Groß Köris extrem schwer gemacht, die Vorgabe zu erreichen.

Dass eine Abiturstufe in Groß Köris grundsätzlich wünschenswert ist, darüber herrscht im Kreis Einigkeit. Denn im Zentrum des Landkreises gibt es bislang keine Schule mit gymnasialer Oberstufe. Schüler aus dem Schenkenländchen, aus Bestensee, Heidesee oder Mittenwalde müssen alle nach Königs Wusterhausen, Lübben oder Luckau fahren, um ihr Abitur abzulegen.

Karin Weber (Linke) fordert Positionierung des Kreistags

2017 votierte der Kreistag auch schon für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe in Groß Köris, doch in die Schulentwicklungsplanung des Landkreises ab 2019 wurde die Schenkenland-Schule dann trotzdem nicht aufgenommen – weil das Ministerium die Schule unter Verweis auf die realen Schülerzahlen nicht genehmigt hätte.

Da sich im Ministerium die Meinung nun offenbar geändert hat, sieht Karin Weber als Unterstützerin der Groß Köriser Abiturpläne dringenden Handlungsbedarf. „Der Kreistag sollte sich so schnell wie möglich zur Abiturstufe in Groß Köris bekennen“, sagte sie. Zum einen könne die Schule dann mit der künftigen Möglichkeit des Abiturs werben. Zum anderen müsse die Gemeinde das Schulgebäude erweitern und dafür Grundstücke kaufen. „Das kann sie nur schaffen, wenn wir uns rechtzeitig positionieren“, so Weber.

Die zuständige Dezernentin, Susanne Rieckhof, mahnt aber vorerst noch zur Zurückhaltung. „Die Vereinbarung ist, dass wir uns im Schulentwicklungsplan ab 2022 dazu positionieren. Ich will an der Stelle nicht gegen das Ministerium arbeiten“, so Rieckhof.

