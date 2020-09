Dahme-Spreewald

Der Streik im Öffentlichen Personennahverkehr betrifft am Dienstag auch die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald. Nach Informationen der Geschäftsführung werden sich auch Teile der RVS-Belegschaft an dem Streik beteiligen. Die Folge: Es werden Busse ausfallen. „Fahrgäste in Dahme-Spreewald müssen sich darauf einstellen, dass im genannten Zeitraum nur wenige oder keine RVS-Busse fahren“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Welche Busse konkret ausfallen, sei derzeit aber noch unklar.

Zu spüren bekommen werden das erster Linie die Schüler und deren Eltern, denn auch die Schulbusse werden wohl weitgehend ausfallen. Eltern und Erziehungsberechtigte müssen deshalb selbst dafür sorgen, dass ihre schulpflichtigen Kinder am Dienstag zur Schule kommen.

Schülerspezialverkehr wohl nicht betroffen

„Leider können wir das gesamte Ausmaß des ÖPNV-Streiks erst am Dienstagvormittag absehen. Im Interesse aller Schulkinder ersuchen wir daher, diese morgen privat zur Schule zu bringen und abzuholen – kein Kind soll an einer Bushaltestelle vergebens warten müssen“, wird Stephanie Löffler, Leiterin des Amtes für Schulverwaltung, in der Mitteilung zitiert.

Fahrten mit dem Schülerspezialverkehr sind aber wohl nicht vom Streik betroffen, weil dieser nicht von der RVS sondern von privaten Beförderungsunternehmen angeboten wird.

Infos aktuell auf RVS-Homepage einsehbar

Aktuell arbeitet die RVS an Notfahrplänen. Vorgesehen ist, die Fahrten der vier PlusBus-Linien 472, 500, 735 und 736 trotz des Streiks weitgehend abzusichern. Informationen werde es dazu am Dienstag auf der Homepage geben, teilt die Verkehrsgesellschaft mit und appelliert an das Verständnis der Fahrgäste: „Auch wenn so ein Streik für uns alle Einschränkungen mit sich bringt: Bitte bleiben Sie ruhig und besonnen.“

Aufgerufen zu dem bundesweiten Warnstreik hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Hintergrund ist der Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im ÖPNV. In Brandenburg beginnt der Streik mit Betriebsbeginn um 3 Uhr. Er dauert voraussichtlich 24 Stunden.

Von Oliver Fischer