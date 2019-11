Rüdersdorf

Die Mühlenfließbrücke, der östliche Berliner Ring A 10 in Rüdersdorf, ist seit Montagvormittag in Fahrtrichtung Erkber für mindestens 24 Stunden gesperrt. Der Verkehr wird in Erkner von der Autobahn abgeleitet. Die Gründe für die Sperrung sind noch nicht bekannt.

Die Brücke war bei einem Feuer beschädigt worden, Verkehr wurde über eine Behelfskonstruktion geführt. Erst am Mittwochabend sollte sie für Reparaturarbeiten gesperrt werden.

Von MAZonline