Ortsfeuerwehr Friedersdorf: Das sagt Jugendwartin Katja Schulz

Friedersdorf

Seit 2019 ist die selbstständige Steuerfachangestellte Katja Schulz Jugendwartin der FFW Friedersdorf.

Seit wann sind Sie bei der Feuerwehr aktiv?

Schulz: Erst seit 2018.

Ein Jahr später schon Jugendwart – ein steiler Aufstieg?

Meine beiden Söhne, inzwischen schon 17 und 19, waren schon in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, sodass ich dazu bereits einen engen Bezug hatte. Als der Jugendwart plötzlich krank wurde, hat man mich gefragt, ob ich mir die Übernahme dieser Aufgabe vorstellen könnte. Ich sagte zu.

Was hat Sie bewogen, diese Aufgabe mit 48 Jahren zu übernehmen?

Jugendwart ist keine Frage des Alters, außerdem werde ich von viel jüngeren Mitstreitern unterstützt. Die Truppe kannte ich seit Jahren. Ich verstehe mich gut mit den Kindern und Jugendlichen. Also habe ich mit ihnen mit geübt, meine Grundausbildung sowie den Lehrgang als Atemschutz-Geräteträger absolviert. Die Kinder geben einem sehr viel zurück.

An was erinnern Sie sich bei der Jugendwehr besonders gern?

Es gab schon viele schöne Momente. Ganz besonders aber erinnere ich mich an den Ausbildungsdienst, den wir gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Schönefeld absolvierten. An diesem Tag hatte ich Geburtstag und alle sangen für mich ein wunderschönes Ständchen. Ein Erlebnis sind auch die Übernachtungsdienste im Gerätehaus, bei denen wir den Einsatz der Berufsfeuerwehren simulieren. Neben der Ausbildung sitzen wir abends gemütlich an der Feuerschale zusammen, spielen Karten oder quatschen einfach.

Und was würden Sie bisher am liebsten vergessen?

Es war bitter, dass wir 2019 keine kontinuierlichen Übungsstunden absichern konnten, so dass die jungen Feuerwehrleute die Leistungsspange, die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr nicht ablegen konnten. Die Jugendlichen waren sehr enttäuscht.

Worauf sind Sie bei Ihren Jugendlichen besonders stolz?

Auf vieles. Das jüngste Beispiel aber ist, dass eine Facebook-Gruppe im Ort in den vergangenen Monaten 520 Euro für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr gesammelt hatte. Nach der Flut im Ahrtal aber wollten die Mädchen und Jungen das Geld sofort den Betroffenen spenden. Wir haben dann alle noch etwas draufgelegt, sodass die Heideseer Feuerwehrleute jetzt bei ihrem Einsatz im Ahrtal einer Jugendfeuerwehr, deren komplette Ausrüstung in den Fluten versunken ist, 1500 Euro übergeben konnten.

Von Franziska Mohr