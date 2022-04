Osterveranstaltungen in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

An den Ostertagen gibt es viele Veranstaltungen in der Region. Ob Musik, Brunch, Osterfeuer oder Eiersuche, für jeden ist etwas dabei.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ritterspektakel Storkow und Ostern im Wildpark Baruth am Samstag

Baruth Im Wildpark Johannismühlein Baruth findet am Ostersamstag ein Feuer für Groß und Klein ab 18 Uhr statt, zumindest wenn es die Witterung erlaubt. Auch am Sonntag ist einiges geplant. So soll es unter anderem eine Ostereiersuche für die Kleinen geben und eine Osterrallye für Abenteuerlustige. Um 12 Uhr kann man sich im Eingangsbereich für einen Osterspaziergang zusammenfinden. Es handelt sich um eine kostenlose Führung. Auch am Montag wird die Führung noch einmal um 12 Uhr am selben Treffpunkt angeboten. Weitere Informationen zum Programm und zum Wildpark gibt es unter Tel. 033704/ 97 0 11 oder im Internet auf der Webseite https://www.wildpark-johannismuehle.de.

Ein Rehkitz im Wildpark Johannismühle. Der Wildpark hat sich ein buntes Osterprogramm einfallen lassen. Quelle: Stefan Hübener

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind in der Aktionswoche „Mein Name ist Hase“ in das Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen bei Luckau eingeladen. Die Veranstaltungen zu dem schnellen Sprinter mit den großen Ohren geben einen tieferen Einblick in das Leben der Feldhasen. Am Samstag gibt es daher um 13 bis 15 Uhr einen Osterspaziergang durch den Görlsdorfer Wald. Eine Wanderung begleitet von Goethe, Arno Holz, Theodor Storm führt über Wiesen und durch ursprüngliche Wälder der Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen, der Heimat des Feldhasen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Natur-Erlebniszentrum. Um 15 bis 16 Uhr ist ein Ausklang bei Kaffee und Kuchen geplant. Für die Wanderung muss man sich anmelden unter wanninchen@sielmann-stiftung.de oder Tel. 05527/ 91 43 41.

Es wird das nun schon 23. Osterspectaculum auf der Burg Storkow sein, das vom Samstag bis Montag stattfinden wird. Täglich ab 10 Uhr kann man dann auf dem Markt schmökern, an Spielen teilnehmen und das Bühnenprogramm genießen. Die Veranstalter reisen mit den Besuchern in die Zeit der Ritter und Burgen zurück auf der Burg Storkow. Die Reitkampfgruppe „Mandschur Tengri“ wird tollkühne Turniere zu Pferden darbieten. Im Ritterlager freuen sich tapfere Ritter auf neugierige Gäste, die sie zum Lagerleben und zur Rüstung ausfragen können. Zahlreiche Schenken und Tavernen sorgen für Met und Gerstensaft. Jonglagekunst wird die Guppe „Opus Furore“ zu bieten haben. Außerdem werden die Musiker von „Ohrenpeyn“ wieder auf der Burg auftreten. Tickets und weitere Informationen: www.carnica-spectaculi.de

Die Reiter und Pferde werden in Storkow ihr Können zeigen. Quelle: Uwe Steinert

Ostern bei den Germanen in Klein Köris und auf Schloss Diedersdorf

Die Germanische Siedlung in Klein Köris hat sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag von 10 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Dabei handelt es sich um ein Freiluftmuseum, in dem eine altertümliche Siedlung originalgetreu nachgebaut wurde.

Das Osterfest auf Schloss Diedersdorf findet am Sonntag ab 10 Uhr statt. Zur selben Zeit startet die große Ostereier-Suche für Klein und Groß. Auch der leibhaftige, kuschlige Osterhase ist wieder den ganzen Tag unterwegs, um die Kinder zu überraschen. Am Sonntag um 17 Uhr wird ein großes Osterfeuer entzündet. Am Ostermontag gibt es dann noch Plätze für den Sekt-Brunch im Gutshof und im Schloss-Salon. Während des Osterfestes sind auch die A-la-carte-Restaurants und der Biergarten des Schlosses für Gäste geöffnet. Kinder können sich im Spielschloss und im Spielpark austoben oder am Ponyreiten teilnehmen.

Der Osterhase von Schloss Diedersdorf Quelle: Schloss Diedersdorf

Am Ostersonntag findet in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr ein Osterbrunch im Alten Schloss Baruth, Schlossplatz 1, statt. Zu dieser Veranstaltung stellt sich das Cateringunternehmen „Alte Rösterei“ im Alten Schloss vor. Im Brunchpaket inbegriffen sind Kaffee, Tee, Kakao, Wasser und Orangensaft, kalte Speisen und warme Speisen sowie Süßes. Die Brötchen sind von der „Alten Rösterei“ aus Sauerteig selbst gemacht und auch die Kuchen stammen aus hauseigener Produktion. Die Kaffeebohnen werden in Beelitz Heilstätten selbst geröstet. Es werde viel Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt, heißt es in einer Pressemittelung. Eine Anmeldung ist für diese Veranstaltung unter www.altes-schloss-baruth.de oder bei Dietmar Becker unter Tel. 0170/ 4 79 45 86 vorab notwendig.

Osterwanderung in Blankenfelde und eine Kremserfahrt in Krummensee

Das „Waldhaus“-Team lädt zur traditionellen „Ostermontagswanderung“ nach Blankenfelde auf den Naturpfad ein. Es gibt eine Osternestsuche und einen Eiertrudel-Wettbewerb. Die Veranstaltung beginnt und endet am Montag am Waldhaus auf dem Natursportpark. Nähere Informationen unter Tel. 03379 / 20 20 200.

In Baruth ist ein Osterbrunch geplant. Quelle: Marcus Gloger

An der alten Mülldeponie in Krummensee findet am Montag das traditionelle Ostertrudeln statt. Außerdem gibt es eine Abfahrt mit dem Kremser um 14 Uhr hinter der Kirche. Ein kurzer Halt ist 14.15 Uhr am Friseur in Krummensee geplant. Für das leibliche Wohl wird gesorgt mit Kaffee, Kuchen und Bratwurst. Der Osterhase bringt Süßes mit. Wer mittrudeln möchte, soll dafür bunte Eier mitbringen.

Von MAZonline