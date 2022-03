Löpten/Glashütte

Um die 50 Werke hat Bernhard Gowinkowski ausgewählt. Die meisten davon sind in den vergangenen zwei, drei Jahren im Atelier in seinem Haus im Groß Köriser Ortsteil Löpten entstanden. Nun wird er sie im Baruther Museumsdorf Glashütte zeigen. Am Sonntag eröffnet seine Ausstellung in der Galerie Packschuppen.

Andreas Klose managt den Aufbau der Ausstellungen

Eines der farbflirrenden Werke Bernhard Gowinkowskis. Quelle: Promo

Es sind vor allem großformatige Arbeiten. Werke, die nicht zuletzt wegen ihrer Farbigkeit, der lebendigen Struktur und wegen ihres kraftvollen Ausdrucks Raum benötigen. Ob also wirklich alle Gemälde, die er nach Glashütte bringt, dann auch zu sehen sein werden, muss sich noch zeigen. Aber Andreas Klose, der sich um den Aufbau kümmert, und Bernhard Gowinkowski, der auch schon mal im Packschuppen beim Vorbereiten mitgeholfen hat, werden sich da etwas einfallen lassen. Gewiss ist: Es wird eindrucksvoll mit diesen flirrenden Farbexplosionen, die den Frühling machtvoll herbeirufen.

Es gehe ihm um „das Davor, das Dahinter, das Dazwischen“, sagt der Künstler über seine Arbeiten. Manchmal gehen diese ganz schnell, manchmal aber, sagt er auch, könne es sich über Monate ziehen, bis ein bestimmtes Bild fertig wird. „Das lebt, das zappelt“, kommentiert Gowinkowski, als er in seinem Atelier eine Ansicht eines Parks in Vetschau zeigt. Stellt sich dieses Gefühl bei ihm so deutlich ein, dann ist klar, das Werk ist fertig. Vieles, was ihn inspiriert, ist ganz nah: Es ist vor allem die Landschaft, die er quasi vor der Haustür findet.

Gowinkowski entwarf Bühnenbilder für Revuen im Friedrichstadtpalast

Seit 1999 lebt er mit seiner Frau in Löpten. Zu der Zeit arbeitete er für den Friedrichstadtpalast in Berlin, dort hatte er 1986 als Bühnenbildner angefangen, wurde künstlerischer Koordinator, Lehrausbilder und Leiter des Malsaales, wo er auch Studenten anleitete. Ein kräfte- und nervenzehrender Job. 2009 ging er in Rente. Er brauchte einige Zeit, um in Ruhe wieder zur Malerei, zu seinem eigenen Werk zu finden. Auch der Sport, das Laufen, half ihm, wieder bei sich selbst anzukommen.

Bernhard Gowinkowski in seinem Atelier. Quelle: Karen Grunow

Bernhard Gowinkowski wurde 1952 in Löbau geboren, musste als Kind sehr oft umziehen. Als junger Mann wohnte er zunächst in Hoyerswerda, dort veranstaltete er erste Ausstellungen. Irgendwann schickte er einfach mal ein Bild an die Malerin und DDR-Nationalpreisträgerin Lea Grundig. Sie gab ihm privaten Unterricht. Doch da er zum Gundermann-Dunstkreis gehörte, konnte ihm der Kontakt zu Lea Grundig nicht den Weg zu einem Studium ebnen. 1973 dann aber begann er – „über Umwege“, wie er erzählt – ein intensives Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Egon Pukall wurde sein prägender Lehrer.

Für eine Ausstellung zu Fontane hat er mal einen gefundenen Feldstein mit Fontane-Porträt bemalt. Quelle: Karen Grunow

Wenn er in der Umgebung spazieren geht, versteckt er kleine bunten Wesen an Bäumen, in Astlöchern. Stellt sich vor, wie Kinder sich freuen, wenn sie diese entdecken. Besucht ihn seine Enkeltochter, ist er auch oft mit ihr unterwegs und erfährt staunend, mit welchem Bewusstsein und welcher Achtsamkeit Kinder die Natur sehen können. Einmal hat er sogar ein Bild seiner begabten kleinen Enkelin bei einer Gruppenausstellung in Glashütte gezeigt. Sie sitzt gern beim Opa im Atelier und malt, wenn er da malt.

Oft entstehen dann auch seine Selbstbildnisse, auf denen er aber nicht unbedingt zu erkennen ist. Es sind eher Bilder von Seelenzuständen, mit spontanen Gefühlen und ebenso spontanen Empfindungen für Form und Farbe und Linien und Bewegungen. Manchmal hat er ein Skizzenbüchlein dabei, wenn er unterwegs ist. „Aber das meiste, das habe ich im Kopf“, sagt er klar. „Wenn ich das male, wird es sowieso anders.“

Bernhard Gowinkowski mit einem seiner „Selbstbildnisse“. Quelle: Karen Grunow

Für seine Blumenbilder braucht er keine gefüllte Vase als Motiv, das formt und fügt sich an der Staffelei eher wie von selbst. Auch von diesen Arbeiten hat er einige für Glashütte ausgesucht. Und natürlich Landschaften und Spiegelungen in beinahe impressionistischer Lichtzauberei. Gerade, sagt er, treibe es ihn aber wieder mehr in die Fläche – und er zeigt Gemälde mit klaren abgegrenzten Farbflächen, Landschaften mit Waldessaum oder Steilküste. Wo ist denn diese Klippe?, fragt da staunend der Betrachter. Bernhard Gowinkowski tippt sich an die Schläfe: „Nur hier.“

„Bei Hilde brennt noch Licht“ – ein nicht ganz ernst gemeinter Titel für dieses reizvolle Bild. Quelle: Karen Grunow

Seine Titel sind nicht immer ganz ernst gemeint, gibt er zu. Dass sie aber bei den Betrachtern etwas auslösen können, diese eine Geschichte dazu suchen, ist ihm natürlich klar. „Bei Hilde brennt noch Licht“ nannte er ein Bild, wo aus dem dunklen Wald ein winziges Lämpchen glimmt. Oder „Hanka, morgen gibt es Karpfen blau“, wo zwei Frauen am Ufer einen enormen Fisch im See beobachten. Dieses Bild wird ab Mai in einer besonderen Schau, welche die vom Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltete Open-Air-Ausstellung Spektrale in Lübben begleiten wird, gezeigt werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona brachte es mit sich, dass seine eigentlich schon für 2021 anberaumte Ausstellung in Glashütte verschoben werden musste. Aber nun ist es so weit; bis zum 11. Mai werden seine Werke in der Galerie Packschuppen ausgestellt. Zur Eröffnung am 20. März um 15 Uhr möchte er selbst eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen. Seine Bilder werden dann mit der angekündigten Sonne um die Wette leuchten.

Bernhard Gowinkowski zeigt seine Arbeiten vom 20. März bis 11. Mai in der Galerie Packschuppen, Hüttenweg 19, Glashütte. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Von Karen Grunow