Pätz

Ein Schwerverletzter und drei leicht verletzte Personen sind das traurige Fazit eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag auf der B179 zwischen Pätz und Märkisch Buchholz ereignete. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Richtung Pätz kommend in Richtung Märkisch Buchholz. Das vordere Fahrzeug wollte an der Einmündung der Straße nach Dubrow nach links abbiegen, in dem Moment aber wollte das hintere Fahrzeug überholen. Die Wagen kollidierten. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B179 komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Von MAZonline