Parken am Tonsee: Badegäste in Klein Köris sorgen für Anwohner-Ärger

Alle Jahre wieder zieht es die Hauptstädter im Sommer an den Tonsee nach Klein Köris. Die Badestelle zwischen Kiefern und Schilf ist seit jeher ein beliebtes Ausflugsziel für Ruhesuchende aus Berlin. Ein Geheimtipp ist der Tonsee im Teupitzer Seengebiet schon lang nicht mehr: An heißen Wochenenden ist es dort rappelvoll. Und das nicht nur an der Badestelle, sondern im gesamten Ort.

Trotz Parkverbot in den umliegenden Straßen verstopfen die Ausflügler aus der Hauptstadt mit ihren Pkw den kompletten Bereich rund um den Tonsee. Die Anwohner sind genervt. Karola Pätschke wohnt in der Straße Am Hang, also direkt in der Zufahrt zur Liegewiese, die sich am Ostufer des Sees befindet. Mehr als 100 parkende Autos, die meisten davon mit Berliner Kennzeichen, hat sie neulich in ihrer Straße gezählt. „An warmen Tagen sieht es hier immer so aus. Es ist die Hölle“, sagt sie.

Kein Geheimtipp mehr: Die Badestelle am Ostufer des Tonsees zwischen Kiefern und Schilf ist ein beliebtes Ausflugsziel für Ruhesuchende aus Berlin. Quelle: Thomas Seifert

Badegäste parken überall

In diesem Sommer sei es besonders schlimm. Weil die Menschen aufgrund der Corona-Krise im Moment seltener verreisen, habe die Zahl der Tagesausflügler aus der Hauptstadt in diesem Jahr noch einmal massiv zugenommen. Die Badegäste parken überall, stellen sich auf Wiesen, ins Gebüsch und vor Einfahrten. „Wir kommen mit unserem Jeep nicht mehr vom Grundstück“, berichtet Pätschke. Sie sorgt sich auch um die Sicherheit vor Ort. Bei einem Notfall oder einem Waldbrand gibt es für die Feuerwehr und den Rettungsdienst kein Durchkommen mehr.

Mehrfach hat sie die Autofahrer auf das Problem aufmerksam gemacht. Ohne Erfolg. „Wir wurden teilweise beschimpft und angespuckt“, erzählt sie. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr fahren an heißen Wochenenden regelmäßig Streife, notieren die Kennzeichen der Falschparker, um sie der Polizei zu übergeben. Das Ordnungsamt lässt sich nur selten blicken.

Ein Naturparkplatz in der Nähe soll Abhilfe schaffen

Pätschke und ihre Nachbarn sind sich einig: So wie jetzt kann es nicht weitergehen. „Wir brauchen endlich ein vernünftiges Parkraumkonzept“, sagt Pätschke. Außerdem fordert sie, das Wohngebiet und sämtliche Straßen rund um den See für den allgemeinen Verkehr zu sperren, so dass nur noch Anwohner das Gebiet befahren dürfen.

Bei der Gemeinde Groß Köris wäre man durchaus willig. Allerdings ist das nicht so einfach. Der Tonsee befindet sich nicht im Eigentum der Gemeinde, sondern gehört dem Inhaber des Naturcampingplatzes. Mittlerweile habe man aber eine Fläche gefunden, um Abhilfe zu schaffen: „Wir sind derzeit dabei, einen Naturparkplatz zu errichten“, sagt Bürgermeister Marco Kehling ( CDU). Die Arbeiten haben begonnen, die Fläche sei bereits geräumt.

Mit dem ÖPNV zum Tonsee

Darüber hinaus habe man mit der zuständigen Forstbehörde Schilder an Waldwegen aufgestellt. In der Birkenstraße im Norden des Tonsee seien zudem Poller und in der Löptener Straße Waldschranken errichtet worden, zählt der Bürgermeister sämtliche Maßnahmen gegen die Wildparker auf. Nichtsdestotrotz seien die Straßen im Umkreis des Sees weiterhin zugeparkt. „Es bleibt eine große Herausforderung, den Zuströmen von Hunderten Fahrzeugen Herr zu werden. Wir sind da dran“, versprach Kehling. Erneut appellierte er an die Vernunft der Badegäste und verwies darauf, dass die Badestelle gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sei.

