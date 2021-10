Münchehofe

Manche glauben, dass DDR-Mopeds und -Motorräder längst vergessen sind. Doch dem ist nicht so. Sie sind Kult. War es zu sozialistischen Zeiten ein kollektiver Traum, eine Harley-Davidson zu fahren, sind jetzt MZ und AWO wieder heiß begehrt.

Dieses Schmuckstück von 1972 steht bei Peter Pinnau im Wohnzimmer. Quelle: Heidrun Voigt

Peter Pinnau konnte sich schon früh der Faszination der röhrenden Oldies nicht entziehen. Der Münchehofer hat in seiner Scheune und Garage 15 Maschinen zu stehen. Er ist stolz auf seine Sammlung. „Die rote TS 150 dort ist eines der Brot-und-Butter-Motorräder, also die meist gebaute MZ in der DDR. Aber …“, sagt Peter Pinnau und macht eine kleine Pause, „diese ist die 33. produzierte Maschine. Das sieht man an der Fahrgestellnummer und den Papieren. Sie stammt von 1973.“ Er weist auf eine blaue TS 150 und erzählt, dass das Motorrad für den Export nach Frankreich hergestellt worden sei. Ein ehemaliger Studienfreund, der jetzt bei Paris lebe, habe es in einem Anzeigenportal für ihn gekauft.

Älteste Maschine, eine DKW SB 20 aus dem Jahr 1933

Pinnaus älteste Maschine, Jahrgang 1933, eine DKW SB 200, stand in einer Kleingartensiedlung. Davon erfuhr der Münchehofer von einem Bekannten. Der Motorradliebhaber hat zu jedem seiner Schmuckstücke neben den technischen Details eine Geschichte parat. Es ist zu spüren, mit wie viel Herzblut er bei der Sache ist. Eine ETS125 Trophy Sport steht in seinem Wohnzimmer. „Eine größere Maschine haben wir leider nicht die Treppen hochbekommen und selbst bei der musste die Gabel vorher ausgebaut werden“, erzählt Peter Pinnau.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Leidenschaft des 41-Jährigen begann, als er in der Fahrradwerkstatt Wenzel in Königs Wusterhausen als Schüler ein Praktikum machte. „Einer der Mitarbeiter hat dort eine AWO Sport aufgebaut und ich war fasziniert.“ Aus einem Schrottcontainer in Münchehofe hat Pinnau dann ein Spatz-Moped rausgeholt und zusammen mit seinem Vater zum Laufen gebracht. Damals war er 14 Jahre. Für den Softwareentwickler und Administrator ist das Schrauben an den Oldies, wie auch die Ausfahrten mit seiner Honda, ein Ausgleich zu seiner Arbeit. Er erzählt, dass nicht alle Maschinen fahrbereit seien. In dem Fall müssten sie auch regelmäßig bewegt werden, das könne er bei der großen Anzahl Motorräder nicht leisten. Sein Ziel sei deren Konservierung.

Zwei Fraktionen von Sammlern

Der Hobbyschrauber erläutert, dass es unter den Sammlern zwei Fraktionen gebe: Für die einen ist der Originalzustand entscheidend. So viel wie möglich vom Lack und den Teilen soll erhalten bleiben. Die anderen bauen alles auseinander, holen die alte Farbe komplett runter. „Für mich sieht das steril aus, wenn man es wie neu aufbaut“, stellt Peter Pinnau klar. Überhaupt hat der Münchehofer ein Faible für Altes. Er hat mit Unterstützung seiner Familie begonnen, einen Museumshof mit allerlei Dokumenten zur Ortsgeschichte aufzubauen. Den machte er zum Beispiel vor der Pandemie zum Tag des Denkmals der Öffentlichkeit zugänglich und zeigte dann auch seine Oldtimer.

Teil der Sammlung zieht in Kornspeicher des Heimatverein Dahme/Mark e.V.

Aus privaten Gründen kann er das nicht fortführen, schränkt sich der Platz für seine Motorräder ein. Deshalb hat er sich entschlossen, einen Teil seiner Sammlung in kompetente Hände als Leihgabe zu geben – an den Technik- und Heimatverein Dahme/Mark e. V. Der freut sich natürlich riesig, seine Sammlung im historischen Kornspeicher Dahme erweitern zu können. Um den Erhalt des Gebäudes kümmert sich der Verein übrigens auch. „Der Kontakt kam über eines unserer Oldtimertreffen zustande. Peter hatte Fotos von seiner Sammlung mitgebracht. Ich habe mit dem Vorstand geredet und grünes Licht bekommen“, erzählt Vereinschef Marco Dastig. Demnächst sollen fünf bis sieben von Pinnaus Motorrädern in den Kornspeicher umziehen. „Wir haben 6000 bis 8000 Besucher in jedem Jahr, organisieren einen Antik- und Teile-Markt und laden zum Tag des offenen Denkmals ein. Zudem denken wir über zusätzliche Öffnungszeiten für 2022 nach, weil es viele Nachfragen bei der Tourismusinformation während der Saison gibt“, sagt Dastig.

Peter Pinnaus Leidenschaft sind alte Motorräder aus der DDR. Quelle: Heidrun Voigt

Peter Pinnau und Marco Dastig eint die Begeisterung zum Erhalt des historischen Erbes – sei es die alte Technik oder denkmalgeschützte Bauten. „Man muss etwas haben, das einen antreibt“, meint Peter Pinnau.

Von Heidrun Voigt