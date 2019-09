Schwerin

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch am 3. August in der Seestraße in Schwerin sucht die Polizei mittels eines Phantombilds nach dem Täter. Der Mann soll sich in den Nachmittagsstunden Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft haben.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Dieser Mann wird gesucht. Quelle: Polizei

Er wird wie folgt beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, schlank, dunkles Haar. Dem ersten Eindruck und Akzent nach von einem südeuropäischem Phänotyp. Bekleidet war der Mann mit schwarzer Oberbekleidung, einem „Army-Cap“ und hatte eine Umhängetasche mit schwarzem Gurt bei sich.

Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter Tel. 0 33 75/27 00. Sie können auch das Bürgerportal der Polizei im Internet nutzen.

Von MAZonline