Polizeiberichte Dahme-Spreewald: Drogen, Alkohol und Einbrüche

Bestensee

In der Nacht von Freitag zum Samstag führten Polizisten in der Hauptstraße in Bestensee Verkehrskontrollen durch. Ein 30-jähriger Fahrer eines Audi wurde angehalten, er hatte Cannabis konsumiert. Neben einem Bußgeld mit einem Fahrverbot wurde gegen den jungen Mann eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel Gesetz erstattet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes auf dem Campingplatz in Klein Köris wurde bekannt, dass Unbekannte gewaltsam in einen dort abgestellten Wohnwagen eindrangen und aus diesem elektrische Geräte, sowie Nahrungs- und Genussmittel entwendeten. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro.

In der Nacht von Samstag zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte den 18-jährigen Fahrer eines Ford. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahranfänger unter dem Einfluss von Alkohol stand mit 0,88 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag wurde in Luckau in einem aufgestellten Verkaufskiosk eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Obst aus der Auslage. Die genaue Schadenshöhe konnte die 54-jährige Verkäuferin nicht angeben.

Von MAZonline