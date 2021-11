Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage bleibt nach wie vor angespannt. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 890,3 ist der Wert in Dahme-Spreewald am Dienstag weiter auf Rekordkurs. Vor allem unter Kinder und Jugendlichen verbreitet sich das Virus derzeit wie ein Lauffeuer.

So schlugen in den vergangen Tagen immer mehr Eltern in Brandenburg Alarm und baten beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) darum, ein Aussetzen der Präsenzpflicht zu überdenken. Dort entschied man nun, die Anwesenheitspflicht für Schülerinnen und Schüler aufzuheben, wie Bildungsministerin Britta Ernst am Dienstag verkündete.

Ausnahmen für Abschlussklassen würden derzeit jedoch noch ausgearbeitet werden. Darüber hinaus erklärte Ernst, dass man vorhabe die Weihnachtsferien um drei Tage, auf den 20. Dezember zu ziehen. Somit würde für zwei Wochen kein Unterricht stattfinden.

Es gibt derzeit mehrere Schulen im Landkreis, in denen sich die Lage dramatisch darstellt. Die Ludwig-Witthöft-Oberschule in Wildau gehört dazu, auch die Humboldt-Grundschule in Eichwalde (MAZ berichtete). In der vergangenen Woche hatten dort knapp 100 Schülerinnen und Schüler ein positives Schnelltestergebnis. Zudem ist der Krankenstand der Lehrkräfte mit 50 Prozent so hoch, dass ein geregelter Unterrichtsbetrieb kaum mehr möglich ist.

Um das Ausbruchsgeschehen in der Schule zu reduzieren, forderten viele Eltern bereits Landrat Stephan Loge (SPD) und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport dazu auf, den Präsenzpflicht auszusetzen.

Entscheidung bringt Mehrarbeit für Lehrende mit sich

Generell gehen die Meinungen dazu unter den Eltern aber so weit auseinander, wie im Rest der Gesellschaft auch, sagt der Vorsitzende des Kreiselternrates, Georg Hanke. „Es gibt Eltern, die ihre Kinder schon lange am liebsten zuhause lassen würden, und es gibt andere, die ihr Kind nicht einmal eine Maske tragen lassen wollen“, sagt er.

Er selbst könne gut nachvollziehen, dass man die Schulen offen halten will. „Bei Schülern sind die Verläufe nun einmal nicht so intensiv.“ Angesichts eines hohen Infektionsgeschehens sei es aber auch sinnvoll, bei Bedarf auf Fernlehre umstellen zu können. „Allerdings haben viele Eltern die Erwartung, dass beides gleichzeitig reibungslos funktioniert. Und das ist – zumal auf dem Rücken der Lehrer – nicht zu schaffen.“

Ähnlich schätzt auch Landrat Stephan Loge die Situation ein. „Die Lehrer können ja nicht gleichzeitig Unterricht und Homeschooling machen“, sagt er. Grundsätzlich sei die Entscheidung aber richtig, auch wenn Unterricht zuHause für viele Familien schwer zu organisieren sei. „Auf Biegen und Brechen die Präsenzpflicht durchzusetzen, wäre angesichts der zunehmenden Cluster keine Alternative gewesen“, so Loge.

Jörg Jenoch (Wie), der als Bürgermeister von Eichwalde die Entscheidung begrüßt, weist noch auf andere Ungereimtheiten hin. Viele Eltern müssten nun auch bei einem Vorziehen der Weihnachtsferien für die Tage vom 20. bis 23. Dezember eine Betreuung der Kinder organisieren. Und das Anbieten einer Notbetreuung für diese Tage könnte viele Kommunen zusätzlich unter Druck setzen.

Die steigenden Infektionszahlen belasten viele Schulen bereits. Doch die Montessori-Grundschule in Niederlehme ist bislang von einem positiven Testergebnis verschont geblieben. „Wir sind ein bisschen wie ein gallisches Dorf“, scherzt Hortleiterin Jacqueline Beyes auf Nachfrage.

Schüler auf erneutes Homeschooling vorbereitet

So würden die Eltern sehr verantwortungsvoll die regelmäßigen Testungen einhalten und bereits bei leichten Symptomen bei ihren Kindern und Verdachtsfällen von einem Schulbesuch absehen. Und auch dem Homeschooling, dass nun erneut auf die Lehrenden der Grundschule zukommen könnte, blickt man optimistisch entgegen.

Alle Schülerinnen und Schüler seinen mit digitalen Endgeräten ausgestattet und auf den Distanzunterricht vorbereitet. „Wir haben extra einen Übungstag eingepflegt, damit die Kinder wissen, wie es geht“, so Beyes weiter.

Für die erst im Sommer gegründete Waldorfschule tritt mit dem Aussetzen des Präsenzunterrichts nun der Fall ein, von dem man gehofft hatte, dass es nicht mehr dazu kommen muss. „Das ging nun doch schneller als gedacht“, sagt Carola Hamprecht, Vorstandsmitglied des Vereins Waldorfschule Zeuthen, überrascht.

Noch werden die Erstklässler in den Räumlichkeiten des Gymnasiums in Schönefeld unterrichtet. Dort habe es bislang keinen Corona-Fall gegeben, wie Hamprecht sagt und auch in der Gründungsklasse der Waldorfschule wurde bislang niemand positiv getestet.

Auf das Einhalten der regelmäßigen Testungen lege man angesichts der angespannten Lage besonders wert, wie Carola Hamprecht betont. „Alle haben ein Interesse daran, dass die Kinder weiterhin beschult werden können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden.“

Zum Schutz vieler werden sich nun wieder Schülerinnen und Schüler ins Homeschooling begeben. Bleibt abzuwarten, ob die Anwesenheitspflicht zum Beginn des nächsten Jahres wieder eingeführt wird oder man nicht sogar wieder ganz auf Distanzunterricht setzen muss.

