Prieros

Ein Autobesitzer bemerkte am frühen Dienstagmorgen in Prieros zwei Unbekannte, die sich an seinem Transporter zu schaffen machten. Sie hatten das Fahrzeug, in dessen Inneren Maschinen und Messtechnik verstaut waren, geöffnet, den Motor gestartet und waren damit um die Straßenecke gefahren. Als sich der Mann auf die Straße begab, verließen sie den Transporter und flüchteten. Sie verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Von MAZonline