Prieros

In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Apotheke in Prieros ein. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor, entnahmen Bargeld und verschreibungspflichtige Medikamente und verschwanden. Der Schaden beläuft sich auf 1600 Euro. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline