Prieros-Heidesee

Einbrecher sind laut Polizei in der Nacht zum Dienstag in der Straße Seekorso in Prieros-Heidesee in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Sie verwüsteten die Zimmer bei der Suche nach Beute. Was im Einzelnen gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, das gehört derzeit zu den kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Kriminaltechniker waren am Dienstagvormittag im Einsatz und sicherten Spuren.

Von MAZonline