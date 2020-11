Prieros

Das Mädchen auf dem Plakat trägt eine Maske, die mit Herzen verziert ist. Weiterhin sind da Corona-Regeln zu lesen: Abstand halten, kein Essen austauschen, Maske tragen und auch, dass man 1,50 Meter Abstand halten soll, ist vermerkt. Die achtjährige Lara hat es gemalt. Es ist eines von den zehn Plakatmotiven, die jetzt in allen Heideseer Schulen, Kitas und an anderen Orten, wie zum Beispiel bei Edeka in Friedersdorf oder der Fleischerei Kayser in Prieros, zu sehen sind unter dem Motto: „ Heidesee hält zusammen, gemeinsam gegen Corona.“

Die Gemeinde hat die Kunstwerke der Kinder hundertfach gedruckt

Auf einfache, unkomplizierte Art visuell auf das Thema Maskenpflicht aufmerksam zu machen, war die Idee von Heidesees Bürgermeister Björn Langner (parteilos). Bei Lars Busam, Hortbetreuer an der Prieroser Grundschule, stieß er mit seiner Idee auf offene Ohren. „Es war nicht schwierig, die Kinder für das Thema Umgang mit der Maske zu sensibilisieren“, sagt er. Einen Nachmittag habe es gedauert und die kleinen Kunstwerke waren fertig. „Sie haben sich gegenseitig angesteckt mit ihren Ideen und waren am Ende stolz, was bei der Umsetzung herausgekommen ist.“ Mit unterschiedlichen Materialien wie Filzstift oder Buntstift sind kleine Kunstwerke entstanden. Die Gemeinde hat davon 100 Plakate drucken lassen.

Die Kinder malen weiterhin begeistert Corona-Bilder

Tobias, acht Jahre, ist es wichtig, Corona von der Oma fernzuhalten und er bittet, eine Maske zu tragen. „Ich schütze dich, du schützt mich – Maske tragen, sonst gibt’s ’ne Plage“, mahnt die neunjährige Paula und zeichnete eine Szene im Supermarkt. „Alles wird gut“ ist auf dem Plakat von Sue-Ann aus der 4a zu lesen und dazu noch ein paar Regeln: 1,50 Meter Abstand, Maskenpflicht, immer Hände waschen. Mit Begeisterung erzählt sie, dass es großen Spaß gemacht habe, die Corona-Bilder zu malen und dass es auch jetzt noch ein Thema ist, obwohl die Plakataktion abgeschlossen ist: „Wir malen immer noch Corona-Bilder.“ Für Lars Busam ist das nicht nur ein Zeichen der Begeisterung für das Malen, sondern dass die Kinder das Thema beschäftigt und sie die Notwendigkeit erkannt haben.

Von Gerlinde Irmscher