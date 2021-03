Prieros

Nein, es ist kein Aprilscherz. Ab 1. April werden die ersten Bewohner in den 138 Einzelzimmern in der Seniorenresidenz „Lehnschulzenhaus“ in Prieros ihr neues Zuhause haben. „Ich denke wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir den Bewohnern das bieten können, was sie im Alter verdient haben“, sagte Peter Paul Gruber, Geschäftsführer der Curata Care Holding GmbH während einer kleinen Einweihungsfeier.

Eigentlich plante der ursprüngliche Betreiber, die Armonea-Gruppe den Einzug der Bewohner für November 2019. Doch sie sprang ab und der Bau ruhte erst einmal bis der neue Betreiber „Curata“ gefunden war.

Bürgermeister bedankt sich bei den Nachbarn

Heidesses Bürgermeister Björn Langner dankte allen, die zum Gelingen der Seniorenresidenz beigetragen haben, wie auch den direkten Nachbarn für Geduld und Toleranz während des Bauvorhabens. „Allen Bewohnern dieses Hauses wünsche ich, dass sie hier ein menschliches Zuhause finden, sich geborgen und wohl fühlen. Möge es oft Grund zum Lachen geben.“

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin mir sicher, dass wir hier einen Ort schaffen, wo sich die Bewohner wohl fühlen“, so Einrichtungsleiterin Sandra Warnke. Auch Pflegedienstleiterin Annette Keck freut sich auf die neue Aufgabe: „Es ist auch eine tolle Sache von Anfang an dabei zu sein und mitgestalten zu können“.

Bauherr erleichtert

Bauherr Marc Schulten (FFire Immobilienverwaltung) sieht den Abschluss des Baues mit einem lachenden und weinenden Augen: „Schließlich ist es eine ganz andere Adresse geworden als eigentlich geplant. Wir haben viel erleben und lernen dürfen. Mit „Curata“ hat das Haus eine tolle Entwicklung genommen“.

Von Gerlinde Irmscher