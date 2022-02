Prieros

Heidesee steht für Tourismus. 1170 Hektar Wasserfläche hat die Gemeinde. Sechs Badestrände laden zum Verweilen ein. Eine Wanderung durch den Naturpark Dahme-Heideseen ist immer ein Erlebnis. Nicht umsonst begrüßt Bürgermeister Björn Langner (BfB) die Besucher auf der Internetseite der Gemeinde mit Goethes Worten: „Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“

Heike Nedo und Markus Jeschar kümmern sich um das Tourismuszentrum

2006 konnte der Neubau des Tourismuszentrums in Prieros eingeweiht werden. Das Haus in der Prieroser Dorfstraße 18a umfasst unter anderem neben dem Gemeindesaal, einem Vereinsraum, einer Küche und einer öffentlichen Toilette auch die Tourist-Information Heidesee. Als sich im September Georg Schäfer, der 16 Jahre als Tourismusbeauftragter in Heidesee unterwegs war, in den Ruhestand verabschiedete, gab er den Staffelstab an Heike Nedo und Markus Jeschar weiter. Kümmert sich Heike Nedo vorwiegend um das Heimathaus in Prieros, ist Markus Jeschar Ansprechpartner in Sachen Tourismus allgemein.

„Uns ist es wichtig, die touristischen Angebote hier stärker abzubilden, gibt es doch in der Region weitaus mehr, als im Moment sichtbar ist“, sagt Markus Jeschar. Ein Schritt dahin war die Vergrößerung des Büros. Durch einen Wanddurchbruch zum ehemaligen Büro des Ortsvorstehers ist das Büro jetzt doppelt so groß. Nun gibt es eine Vitrine und Regale, in denen Prospekte und Ausstellungsstücke ihren Platz haben.

Kooperation mit Schulen in Heidesee soll gestärkt werden

„Wir wollen die Themen Heimathaus und Tourismus nach vorne bringen und da sind wir froh, dass wir jetzt aus der einen Stelle zwei machen konnten“, freut sich Bürgermeister Björn Langner. Zumal es eine direkte Verbindung zwischen Heimathaus und Tourismus gebe. Und ein Langzeitziel gibt es auch: das Zertifikat Geprüfte Touristinformation.

Die Kooperation mit Schulen und Kiezen soll verstärkt werden, wie auch die Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Prieros und dem Brandenburgischen Museumsverband. Tourismus für Urlauber ist das Eine aber auch für die Menschen aus der Region will die Touristinformation ein Anlaufpunkt sein. Zum Internationalen Museumstag am 15. Mai ist das Heimathaus dabei und wird mit einer neuen Ausstellung die Geschichte des Ortes vorstellen.

Das Tourismuszentrum Heidesee wird von Heike Nedo und Markus Jeschar geführt. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die Tourismus-Information ist montags, mittwochs, donnerstags und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet und ab 13. April von 10 bis 17 Uhr. Mehr unter Tel. 033768/ 20 89 30.

