Prieros: Unfall mit mehreren Motorradfahrern

Prieros

Am Sonntagnachmittag kam es in der Storkower Allee in Prieros zu einem Verkehrsunfall. Eine Gruppe Motorradfahrer hatte vor dem Linksabbiegen die Geschwindigkeit verringert. Dahinter fuhr eine Kawasaki-Fahrerin, die zu spät bemerkte, dass die Motorradfahrer vor ihr bremsten, so dass alle drei Kradfahrer stürzten. Die 41-Jährige und ein 52-Jähriger hatten dabei leichte Verletzungen erlitten, die ambulant von Rettungskräften versorgt werden konnten. Ein 53-jähriger Kradfahrer wurde zur Untersuchung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die verursachten Sachschäden wurden auf insgesamt rund 9000 Euro geschätzt.

