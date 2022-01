Prieros-Heidesee

Die Polizei meldet Entwarnung: Der vermisste Jugendliche aus Prieros wurde am frühen Donnerstagabend wohlbehalten in einem Waldgebiet bei Pätz gefunden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde er bei Verwandten untergebracht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Medien sowie der Bevölkerung.

Die Polizei hatte am Mittwochvormittag mit einer Suchaktion begonnen, nachdem ein Jugendlicher aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Prieros verschwunden war. Am Donnerstag erfolgte ein Mitteilung an die Öffentlichkeit.

Von MAZonline