Schon viele Studien attestierten dem Landkreis Dahme-Spreewald wirtschaftliches Gewicht. Eine neue Untersuchung des Wirtschaftsinstituts Prognos schätzt den Landkreis nun aber so stark ein, dass er auch viele wichtige westdeutsche Kreise hinter sich lässt. Das ist neu.

„ Deutschland nach Corona. Regionale Branchenprognose 2030“ heißt die Untersuchung, die am 20. November veröffentlicht wurde. Demnach gehört der Landkreis Dahme-Spreewald zu den zehn Wachstumssiegern bis 2030 – also den zehn Landkreisen, in denen sich Investitionen für Unternehmen am meisten lohnen. Interessant: mit Leipzig, Oder-Spree, Potsdam und Rostock sind noch vier weitere ostdeutsche Regionen in der Liste vertreten.

Beim Wirtschaftswachstum auf Platz eins

Laut der Wachstumsaussichten der Prognos-Experten erreicht der Landkreis Dahme-Spreewald sowohl beim Wirtschaftswachstum als auch bei der Beschäftigtenentwicklung bis 2030 den ersten Platz in Deutschland. Das Institut errechnete, dass die Bruttowertschöpfung in den kommenden zehn Jahren um bis zu 28 Prozent anwachsen wird. Parallel wird die Zahl der Erwerbstätigen um mehr als sieben Prozent zunehmen. Bei der Einwohnerentwicklung sehen die Wirtschaftsexperten Dahme-Spreewald auf Rang 48 von 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

LDS profitiert dabei von mehreren Faktoren: Zum einen von der Nähe zur Wissenschafts-, Dienstleistungs- und Kreativhochburg Berlin, zum anderen von Großansiedlungen wie dem Flughafen BER und Tesla. Auch als Hochschulstandort mit umliegenden Forschungseinrichtungen und Hightech-Unternehmen sowie als Region mit einem zukunftsfähigen Branchenmix kann der Landkreis punkten.

Dezernent Klein : Viele Gründe für Unternehmen in den LDS zu kommen

Bei den zuständigen Stellen zeigt man sich über das Ergebnis erfreut. „Die aktuelle Prognos-Analyse zeigt, dass es auch weiterhin viele gute Gründe für Unternehmen und Fachkräfte gibt, sich im Landkreis Dahme-Spreewald niederzulassen. Etablierte Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, innovative Start-ups, High-Potentials oder junge Unternehmer können vom zukunftsfähigen Branchenmix profitieren“, sagt Wirtschaftsdezernent Stefan Klein.

Auch der oberste Wirtschaftsförderer des Landkreises, Gerhard Janßen, freut sich über die aktuelle Prognose. Gleichzeitig mahnt er aber, dass man auch etwas dafür tun muss. „Um auch künftig im internationalen Standortwettbewerb erfolgreich zu sein, müssen wir weiterhin die guten Rahmenbedingungen optimieren. Das betrifft sowohl die Verkehrsinfrastruktur, die Gewerbeflächenentwicklung und das Standortmarketing als auch die soziale Infrastruktur mit bezahlbarem Wohnraum, internationalen Bildungsangeboten oder attraktiven Freizeiteinrichtungen“, so Janßen.

Rein ländlich geprägte Regionen bekommen Probleme

Die Prognos-Experten gehen allerdings davon aus, dass Deutschland erst 2023 wieder die Wirtschaftsleistung des Vor-Corona-Jahres 2019 erreichen wird. Langfristige Wachstumsmuster werden sich aber durch die Corona-Krise nicht grundlegend ändern. Ökonomisch leistungsfähige Regionen werden auch nach der Krise wieder stärker wachsen.

Anfällig zeigen sich laut Prognos vorwiegend ländlich geprägte Regionen. Stabil dagegen sind Regionen mit einen Branchenmix aus Landwirtschaft und konsumorientierter Industrie, Energie und Bau sowie Handel und Logistik. Regionen mit einer Spezialisierung auf Zukunftsbranchen der deutschen Wirtschaft verfügen grundsätzlich über beste Voraussetzungen. Städtische Dienstleistungsstandorte mit einem Fokus auf den öffentlichen Dienst oder den Finanz- und Immobiliensektor, Dienstleister für Forschung und Entwicklung werden ebenfalls als stark eingeschätzt.

Zuletzt hatte Prognos die Landkreise 2019 bewertet. Damals lag Teltow-Fläming vor Dahme-Spreewald.

Von Oliver Fischer