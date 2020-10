Potsdam

Am Samstag (31. Oktober) wird der Flughafen BER eröffnet. Rund neun Jahre später als eigentlich geplant. Schon in den vergangenen Jahren gab es etliche Proteste und kritische Stimmen aus der Bevölkerung gegen den Standort und den fehlenden Schallschutz. Für das Eröffnungswochenende haben nun mehrere Bürgerinitiativen und Klimaaktivisten Proteste angekündigt.

„Am Boden bleiben“ – mit zivilem Ungehorsam

Mit einer Aktion des zivilen Ungehorsams will die Klimabewegung „Am Boden bleiben“ die Eröffnung des neuen Flughafens am Samstag blockieren. Die Aktivisten wollen sich als Pinguine verkleiden, „denn die coolsten Vögel bleiben am Boden“, heißt es in einer Mitteilung der Klimabewegung. In Zeiten der sich beschleunigenden Klimakreise sei kein Platz für neue Flughäfen, heißt es. „Wir fordern eine drastische Reduzierung der Luftfahrt, die Einstellung von Inlandsflügen, ein Ende der Subventionen für die Flugindustrie und den Ausbau von klimagerechten Alternativen“, lässt die Initiative wissen.

Bei einer Aktion der BUND-Jugend Berlin, zusammen mit Fridays For Future, werden in der Nähe des Abgeordnetenhauses symbolisch «Klimaflieger» gestartet. Mit der Aktion soll ein Zeichen gegen klimaschädliches Fliegen und für die Umsetzung einer klimafreundlichen Mobilitätswende gesetzt werden . Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Es sei peinlich, dass der Flughafen trotz Klimakrise eröffnet werde: „Während sich die Klimakrise verschärft, werden hier Milliarden von Steuergeldern in die klimaschädlichste Form des Reisens investiert“, heißt es weiter. Was genau die Initiative am Samstag geplant hat, ist nicht bekannt. Die Polizei wird verstärkt im Einsatz sein.

Weitere Klima-Proteste

Auch die radikale Klimagruppierung „ Extinction Rebellion“ hat Proteste angekündigt. Ebenso „ Fridays for Future Berlin“, die unter dem Motto „#abgehoben“ mit einer Fahrradtour beginnend vom Berliner Platz der Luftbrücke, am stillgelegten Flughafen Tempelhof also, gegen die Eröffnung des BER protestieren. Der Protestzug soll entlang der B96 Richtung Schönefeld ziehen.

Die „Grüne Jugend Brandenburg und Berlin“ demonstriert ebenfalls unter dem Motto „Züge statt Flüge“.

Aktion gegen Fluglärm

Seit Jahren kritisieren Bürger den zu erwartenden Fluglärm in der Region. Deshalb planen verschiedene Initiativen aus Berlin-Brandenburg sieben Sünden an die Tür des BER anzuschlagen: „falscher Standort“, falsches Zeugnis“, „Habgier“, „Neid“, „Hochmut“, „Trägheit“ und „Verantwortungslosigkeit“. Die symbolische Aktion verweist auf den Reformationstag, an dem der Flughafen in Betrieb gehen wird.

Zusammen mit einem „Ablassbrief Planfeststellung“ und „der Buße“ sollen die Botschaften am Samstag am BER-Terminal angeschlagen werden.

Die Initiativen und Bündnisse fordern „ein modernes Luft-Verkehrs-Konzept für Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung. Stadtnahe Kapazitäten sollen konsequent reduziert werden, heißt es weiter. Auch fordern sie, „das Volksbegehren für ein Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr am BER sofort umzusetzen“. Jeder Mensch habe ein Recht auf gesunden Schlaf, heißt es. Auch werden Kurzstreckenflüge kritisiert, denn diese „gehören auf die Schiene“.

Taxikorso auf der Autobahn

Seit Jahren schwelt ein Streit darüber, wie viele und welche Taxifahrer am neuen Flughafen halten und Passagiere aufnehmen dürfen. Schließlich wird der Kuchen mit der Schließung Tegels merklich kleiner. Von den mehr als 7000 Berliner Taxen erhalten nur 300 ein Laderecht in Schönefeld. Die Lizenzen hierfür wurden unlängst ausgelost.

Am Samstag planen Berliner Taxifahrer daher einen Protestkorso über die Autobahnen A100 und A113 nach Schönefeld.

Realistisch sei, dass sie gegen 11.45 Uhr am BER eintreffen, sagte Initiator Erkan Özmen am Freitag. Bei einer Kundgebung wollen sie fordern, dass alle 7000 Berliner Taxen künftig Laderecht am BER bekommen, nicht nur 300 wie bisher vorgesehen.

Die Flughafengesellschaft rät, den neuen Airport daher vorsichtshalber mit den Öffentlichen anzusteuern. Es könnte zu Staus und Verkehrsbehinderungen am Vormittag kommen.

Von Thorsten Keller, Steve Reutter