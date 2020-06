Lübben

Am Freitagabend kontrollierten Polizisten in Lübben einen 57 Jahre alten Radfahrer wegen Auffälligkeiten in seiner Fahrweise. Grund des auffälligen Fahrverhaltens war offenbar übermäßiger Alkoholkonsum.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,28 Promille. Es wurde eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt. Die Kriminalpolizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Von MAZonline