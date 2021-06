Radwegekonzept Dahme-Spreewald: Diese Strecken sollen bis 2030 gebaut werden

Dahme-Spreewald

Das Radwegenetz in Dahme-Spreewald ist alles andere als perfekt. Radler wissen das und erfahren es immer wieder aufs Neue, wenn etwa sie zwischen einem Umweg oder einer stark befahrenen Landesstraße wählen müssen. Aber welche Verbindungen tatsächlich für ein perfektes Radwegenetz fehlen, das wusste bislang niemand. Deshalb hat der Landkreis es jetzt erstmals ermittelt. Und die Ergebnisse sind beeindruckend: Rund 1660 Kilometer Radweg wären nötig, um alle Lücken so sinnvoll zu schließen, dass Radler im Landkreis bequem von A nach B fahren können – unabhängig davon, wo A und B liegen. Rund 420 Millionen Euro würde das kosten, was weder kurz- noch mittelfristig umsetzbar ist.

Im neuen Radwegekonzept, das am Mittwoch im Kreistag beschlossen werden soll, hat der Landkreis deshalb auch eine Prioritätenliste von Radverbindungen erarbeitet, die auf jeden Fall in den kommenden zehn Jahren neugebaut oder ausgebaut werden sollten, und die die Qualität des Radwegenetzes schon deutlich verbessern würden.

Neuer Nord-Süd-Radweg soll entlang der B179 entstehen

Zu diesen Strecken gehört etwa eine neue Nord-Süd-Verbindung entlang der B179. Im Zusammenspiel mit dem geplanten Radschnellweg von Berlin nach Königs Wusterhausen würden Radfahrer dann auf direktem Weg von Märkisch Buchholz über Bestensee bis Berlin fahren können. Und umgekehrt. Die Strecke wäre eine Alternative zum Hofjagdweg, der westlich einen Bogen um die Mitte des Landkreises schlägt, oder dem Dahme-Radweg, der in Richtung Osten abknickt. Er wäre für Radtouristen interessant, aber zumindest Abschnittsweise auch für Pendler oder Schüler, die zunehmend mit Pedelecs unterwegs sind.

Ebenfalls als wichtige Lückenschlüsse angesehen werden Zubringer zum geplanten Radschnellweg, ein Radweg entlang der L 745 zwischen Mittenwalde und Motzen, die Verbindung zwischen Brusendorf und Rotberg sowie ein Radweg von Rotberg in Richtung Waltersdorf; ein Radweg durch Eichwalde und Zeuthen, die Verbindung von Dannenreich und Kablow, ein Radweg zwischen Bindow und Gräbendorf, der Ausbau der Strecke von Prieros in Richtung Klein-Köris und eine Querverbindung, die von Teupitz nach Halbe und dann ab Märkisch Buchholz weiter entlang der L179 führt. Auch im Süden des Landkreises sollen zahlreiche Lücken im Radwegenetz geschlossen werden.

Zahl der Radunfälle nimmt zu

Erklärtes Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit der Radfahrer zu erhöhen, was angesichts der aktuellen Unfallzahlen auch notwendig scheint. Im vorigen Jahr gab es so viele Unfälle mit Radfahrern wie in den zehn Jahren zuvor nicht. Es gehe aber auch darum, den Radverkehr attraktiver zu machen und so den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen, heißt es in der Studie.

Die Arbeit daran hat mehr als ein Jahr gedauert, deutlich länger als erwartet. Das gesamte Bestandsnetz wurde erfasst, künftige mögliche Verkehre untersucht und daraus ein flächendeckendes „Zielnetz“ entwickelt. Dabei sei es vor allem um außerörtliche Lückenschlüsse gegangen, sagt die zuständige Dezernentin, Heike Zettwitz.

Land und Kommunen müssen den größten Anteil stemmen

Das Konzept soll nun Bund, Land, dem Kreis und den Städten und Gemeinden als gemeinsame Grundlage für den Radwegebau in den kommenden zehn Jahren dienen. Leisten müssen den Radwegebau aber vor allem die Kommunen und das Land leisten. Von den rund 100 Millionen Euro, die der Ausbau der wichtigsten Strecken kosten wird, entfallen rund drei Viertel auf Bund und Land, weil die betreffenden Strecken an Bundes- oder Landesstraßen liegen. Immerhin 14 Millionen Euro müssten die Kommunen aufbringen, von denen viele im ländlichen Raum liegen und kaum Geld haben.

Der Kreistag hat deshalb schon signalisiert, genau aus diesem Grund künftig mehr Geld für Radwegeförderung bereitzustellen. Zudem soll es fortan jährlich im Landkreis einen Radfahrgipfel geben, damit Fortschritte und mögliche Probleme besprochen werden können.

Nicht inbegriffen in den 100 Millionen ist der Radschnellweg von Königs Wusterhausen nach Berlin. Der soll zusätzlich gebaut werden.

Von Oliver Fischer