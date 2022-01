Rangsdorf

Das Jahr beginnt vielversprechend bei der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden Brandenburg – kurz: Gedok – in Rangsdorf. Am kommenden Sonntag eröffnet eine neue Ausstellung. 18 Künstlerinnen der Gedok haben dafür neue Werke eingereicht.

Mikrostipendien für die Kunstschaffenden

Alle Arbeiten sind entstanden im Rahmen der so genannten Mikrostipendien, welche das Land Brandenburg während der Corona-Pandemie für Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Musik und Darstellende Kunst aufgelegt hatte. „Mit dem Stipendium können wir Kulturschaffenden die weitere künstlerische Betätigung ermöglichen und einen Anstoß für die Entwicklung neuer Formate und Projekte geben – und damit dazu beitragen, dass die Kreativität Corona übersteht“, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD), als im Frühjahr vergangenen Jahres das im Mai 2020 erstmals initiierte Mikrostipendien-Programm fortgesetzt werden konnte. Insgesamt vier Millionen Euro wurden für bis zu 1.000 Kreative im Land ausgelobt. Für die jeweils 4.000 Euro Mikrostipendium konnten sich Interessierte mit Projektskizzen bewerben.

Dorothea Nerlichs „5 Köpfe" von 2020. Quelle: Gedok

Dass die solcherart Unterstützten im Nachhinein gerne zeigen möchten, was durch die Hilfen realisiert werden konnte, sei schnell klar gewesen, erzählt Johanna Huthmacher. Sie ist Projektleiterin der Gedok Brandenburg. Innerhalb des Verbandes, aber auch sowieso vernetzt mit anderen Künstlervereinigungen in Brandenburg wurde eifrig für das Corona-Programm geworben.

Da ebenso klar war, dass es nicht möglich sein würde, die Projekte aller Beteiligter zentral an einem Ort zu präsentieren, haben sich die Akteure von Verbänden wie der Gedok oder vom Brandenburgischen Verband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V. eigene Ausstellungsformate für ihre Mitglieder überlegt.

„mikro“ heißt denn die Schau ganz schlicht, die ab Sonntag in der Rangsdorfer Gedok-Galerie Kunstflügel besichtigt werden kann. Statt einer klassischen Eröffnung gibt es diesmal mittendrin eine Midissage. Besonders freuen sich Vorstand und Projektleiterin, dass Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ihr Kommen dafür zugesagt hat und die Laudatio zur Midissage halten wird. Die wird etwas ganz Besonderes: Denn während bis zum 20. März zunächst ein Teil der Künstlerinnen ausstellt, soll es danach mit anderen Arbeiten weiterer Gedok-Künstlerinnen weitergehen. Zur Midissage treffen sämtliche Werke aufeinander. „Das wird ein spannender, fliegender Wechsel“, so Johanna Huthmacher. Die zweite Runde wird dann bis zum 24. April zu sehen sein.

Adelheid Fuss zeigt „Drift", entstanden 2020. Quelle: Gedok

Insgesamt sind in den kommenden Monaten sogar 21 Künstlerinnen der Gedok am Programm beteiligt, denn auch drei Autorinnen erhielten Mikrostipendien und werden sich und ihre solcherart geförderten Projekte bei Lesungen vorstellen. Die Rangsdorfer Schriftstellerin Yvonne Zitzmann, die im vergangenen Jahr ihr vielbeachtetes Romandebüt „Tage des Vergessens“ vorgelegt hat, möchte aus einem neuen Manuskript lesen. Der Roman „Hundert Jahre“ erscheint im Herbst. Sie hat außerdem ein Literaturprojekt mit Schülerinnen und Schülern des Rangsdorfer Fontane-Gymnasiums realisiert; auch darüber wird sie im Rahmen ihrer Lesung berichten. Sie gehört aktuell zu insgesamt zehn Künstlern des Landes Brandenburg, die mit einem besonderen „Arbeitspaket-Stipendium“ ausgestattet sind. Sie möchte aus ihrem Roman „Tage des Vergessens“ ein Hörspiel realisieren.

Jana Weinert stellt neue Texte vor

Die Potsdamer Autorin und Lyrikerin Jana Weinert möchte einige jener Texte vorstellen, die sie während ihres Mikrostipendiums verfasst hat. Carmen Winter aus Frankfurt (Oder) hatte ebenfalls diese Mikro-Förderung. Sie wird „Lily Pincus – ein Freundeskreis wird aufgelöst“ vorstellen. In diesem Buch erinnert sie an die Familien Pincus und Löwenfeld, die bis 1939 gemeinsam in einem Haus in Potsdam lebten. Carmen Winter hat sich mit der Geschichte der Familien, insbesondere eben mit der später nach ihrer Emigration in Großbritannien als Familientherapeutin erfolgreich gewordenen Lily Pincus beschäftigt.

Im Herbst ist eine Ausstellung mit den neuen Mitgliedern geplant

Jana Weinert gehört zu den Neuzugängen der Gedok Brandenburg, ebenso wie die Künstlerinnen Ilka Raupach, Annette Paul und Kaj Osteroth. Sie bekommen nun zum ersten mal Gelegenheit, sich durch Ausstellung und Lesung bei der Gedok vorzustellen. Generell gibt es Richtung Spätherbst aber sowieso stets ein spezielles Veranstaltungsformat, bei dem die Neuzugänge präsentiert werden. Das, bestätigt Projektleiterin Johanna Huthmacher, sei auch in diesem Jahr so vorgesehen. „Wir haben vier Ausstellungen für dieses Jahr geplant“, erzählt sie.

Ab Mai wird Christine Düwel gemeinsam mit befreundeten Künstlerinnen ausstellen, danach folgt Glaskünstlerin Angela Willeke zusammen mit weiteren Kolleginnen. Im Spätherbst dann kommen die neuen Mitglieder, zu denen insgesamt sogar vier Autorinnen gehören, die dann Lesungen abhalten werden. „Wir haben ein ordentliches Leseprogramm“, sagt Johanna Huthmacher sehr zufrieden über die bisherigen Planungen, für die es noch weitere spannende Ideen gibt.

Kostenlose Hörspiel-Schreibwerkstatt für Jugendliche

Ein besonderes Literaturprojekt, an dem sich Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren beteiligen können, steht sogar schon in Kürze an: Am 12. und 13. Februar wird Carmen Winter die kostenlose Schreibwerkstatt „Bild Hör Spiel“ veranstalten. Wer aus eigenen Texten ein richtiges Hörspiel mit entsprechenden Geräuschen entwickeln möchte, kann sich unter workshop@gedok-brandenburg.de anmelden.

