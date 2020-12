Rangsdorf

Neue Wasser- und Abwassergebühren für das kommende Jahr beschlossen in dieser Woche die Mitglieder der KMS-Verbandsversammlung auf ihrer Sitzung in Rangsdorf. Weil sich dieser Verband nach dem Willen seiner Mitglieder wegen des Altanlieger-Problems für gesplittete Gebühren bei der zentralen Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungnach entschieden hatte, wird differenziert: nach Beitragszahlern, also diejenigen, die keinen Widerspruch eingelegt hatten, und Nichtbeitragszahlern; sie hatten Widerspruch eingelegt und bekamen seit 2016 ihre Anschlussbeiträge vom KMS erstattet. So sinken mit den neuen Beschlüssen für manche Haushalte die Gebühren, für andere steigen sie.

Nichtbeitragszahler dürfen sich über Gebührensenkungen freuen: Sie müssen 2021 für Trinkwasser 19 Cent netto je Kubikmeter weniger zahlen, für Schmutzwasser sind es sogar 99 Cent je Kubikmeter weniger. Bei gleicher Grundgebühr von drei Euro netto pro Monat liegen die Verbrauchsgebühren ab Januar bei 1,49 Euro je Kubikmeter für Beitragszahler, für Nichtbeitragszahler bei 2,01 Euro je Kubikmeter.

Im Schmutzwasserbereich werden bei gleicher Grundgebühr acht Euro pro Monat für Beitragszahler Gebühren von 4,26 Euro je Kubikmeter fällig, für Nichtbeitragszahler 5,38 Euro je Kubikmeter. Das heißt: Beitragszahler werden um einen Cent, Nichtbeitragszahler um 99 Cent je Kubikmeter entlastet.

Fäkalienabfuhr wird etwas teurer

Bei der dezentralen Entsorgung, also der Fäkalienabfuhr aus abflusslosen Sammelgruben, steigen die Gebühren 2021 um drei Cent auf 5,06 Euro je abgefahrenen halben Kubikmeter. Die Gebühr je angefangenem Meter Schlauchlänge von mehr als 15 Metern steigt um einen Cent auf 0,59 Euro je Meter.

Verbandsvorsteherin Heike Nicolaus sagt, die neuen Gebühren würden in den nächsten Ausgaben der kommunalen Amtsblätter bekannt gemacht. Für alle drei Beschlüsse dieser nötigen Satzungsänderungen votierten die kommunalen Vertreter des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden einstimmig. Es geht um Einwohner und Haushalte in den Orte zwischen Dahlewitz im Norden, Motzen im Osten und Kummersdorf-Gut im Südwesten des KMS-Verbandsgebietes.

Von Jutta Abromeit