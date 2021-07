Potsdam

Mit insgesamt rund 160 Einsatzkräften durchsuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Brandenburger Polizei am frühen Dienstagmorgen acht Wohnungen in Neuhardenberg sowie weiteren Standorten in den brandenburgischen Landkreisen Dahme-Spreewald und Märkisch-Oderland, genauer in Königs Wusterhausen, Letschin, Bad Freienwalde, Hoppegarten und Neu Hardenberg. Auch in Straußenberg, Erkner und Eisenhüttenstadt waren am Dienstagmorgen die Beamten im Einsatz. Die Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen.

Nach Angaben der Pressestelle der Bundespolizei fanden die Razzien in Königs Wusterhausen in drei Privatwohnungen statt, eine davon in der Bettina-von-Arnim-Straße. Dass es auch einen Einsatz am Fontanecenter gegeben hat, wie in sozialen Medien behauptet, konnte Bundespolizeisprecher Michael Spieß zunächst nicht bestätigen.

Im Zuge der Razzien wurde ein Mann in Dahlwitz-Hoppegarten und ein weiterer in Königs Wusterhausen festgenommen. Gegen beide lagen Haftbefehle vor. Die Männer wurden dem Haftrichter in Frankfurt (Oder) vorgeführt, der für beide Untersuchungshaftanordnete. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei stellt Waffen sicher

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie mehrere Waffen in den durchsuchten Objekten sicher. Hierbei soll es sich Polizeiangaben zufolge um mehrere Einhandmesser, ein Butterflymesser sowie ein Springmesser, einen Schlagring sowie zwei Teleskopschlagstöcke. Auch zwei Gaspistolen und eine Schusswaffe mit zwei Magazinen sowie mehrere Schuss Munition stellten die Beamten sicher. Eine Person widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Insgesamt sindim Einsatzverlauf vier weitere Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen dasBetäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz sowie wegen Widerstandesgegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen worden.

Die kriminaltechnische Untersuchung festgestellter Hebelwerkzeuge wird Aufschluss darüber geben, ob diese zu den Taten verwendet worden sind. Von einem Tatverdächtigen wurde darüber hinaus auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses DNA-Spuren gesichert.

Es geht nach Polizeiangaben um Ermittlungen gegen eine Bande, die seit einem Jahr insgesamt 17 Fahrkartenautomaten an verschiedenen Bahnhöfen in Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg gesprengt haben soll, sagte Polizeisprecher Spieß.

Zwölf Verdächtige zwischen 16 und 35 Jahren

In der Regel habe die Bande ein Gasgemisch in die Maschinen eingeleitet und angezündet, in vier Fällen die Automaten aufgehebelt. Neben dem erbeuteten Geld sei dabei ein Sachschaden von insgesamt rund 300 000 Euro entstanden.

Bislang habe die Polizei zwölf Verdächtige im Alter zwischen 16 und 35 Jahren ermittelt. Die Verdächtigen haben die russische Staatsbürgerschaft.

Auch Tatvorwurf Raub und Erpressung

Ihnen wird neben den Automatensprengungen in drei weiteren Fällen Erpressung, schwerer Raub sowie Missbrauch von Ausweispapieren vorgeworfen. Einer der Verdächtigen befinde sich bereits wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Brandenburg am Dienstag mit.

Die Wohnungen werden auf Hinweise auf die Verbrechen, u.a. auf Speichermedien durchsucht. Der Einsatz ist eine Gemeinschaftsarbeit der Bundespolizei und der Landespolizei Brandenburg.

Von MAZonline, dpa