Noch ist die Wiese vor dem Reichstag in Berlin eingezäunt. Saftig grün ist das Gras, das gerade frisch gemäht wurde. Heiko Heise und Tobias Döscher genehmigen sich mit ihrem Kollegen nach getaner Arbeit einen Mittagssnack, Pommes.

Ein Passant ruft den drei Männern ein energisches „Mahlzeit!“ zu. Ein Kind bestaunt den Rasenmäher, der da dekorativ vor dem Reichstag steht. Schon deutlich vor 7 Uhr morgens waren die drei Männer von der Groß Köriser Firma Schmitt Sportplatzbau mit schwerem Arbeitsgerät angerückt, fünf Stunden lang mähten sie akkurat die riesige Fläche – 30 000 Quadratmeter.

Heiko Heise, Christina Schultz und Tobias Döscher (v.l.) von der Firma Schmitt Sportstättenbau Quelle: Karen Grunow

Auch in der Region viel im Einsatz

„Es ist schon ein besonderer Auftrag“, sagt Christina Schulz, die als Bauleiterin für das Unternehmen arbeitet. Sie blickt dabei auf die große Wiese und nickt leicht in Richtung Reichstag, der sich gewaltig hinter ihr erhebt. Derweil schieben sich einige Touristen, manche mit Rollkoffer, an den Schmitt-Fahrzeugen vorbei. Die Lage sei eben besonders, sagt sie. „Und wir machen sonst vor allem Sportplätze“, betont sie außerdem, was die Aufgabe auf dem Platz der Republik für die Firma so speziell macht.

Zum Beispiel werden die Mitarbeiter am BVB-Stadion in Berlin-Lichtenberg im Einsatz sein, außerdem wird gerade die Anlage der Kita in Senzig komplett saniert und sie sind bei mehreren anderen Sportplätzen aktiv.

In Dahmeland-Fläming hat die Firma im vergangenen Jahr unter anderem den Naturrasen beim SG Wacker e.V. Oderin aufwendig in Ordnung gebracht, Tennenpflege bei der Grundschule Wünsdorf vorgenommen, die Sportanlage des Ludwigsfelder Marie-Curie-Gymnasiums instandgesetzt, bei Eintracht Miersdorf unter anderem den Kunstrasenplatz neu verlegt und Regenerationsmaßnahmen auf dem Gelände des SV Blau-Weiß Dahlewitz sowie beim BSC Preußen Blankenfelde durchgeführt.

So sah es vor der Arbeit aus. Quelle: Schmitt Sportplatzbau

Regelmäßig muss die Wiese regeneriert werden

Um die Regeneration der Rasenfläche ging es auch bei der Wiese auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag. Insbesondere in dem Bereich vor dem Gebäude hatte der Rasen sehr gelitten. „Da war eigentlich keiner mehr“, sagt Christina Schultz. In anderen Bereichen wucherte der Löwenzahn, immer wieder gab es größere Fehlstellen. Die Wiese mitten im Regierungsviertel mit der eindrucksvollen Kulisse ist beliebt, wird viel genutzt, selten pfleglich. Etwa einmal im Jahr muss die Fläche deshalb umfassend regeneriert werden.

Schmitt Sportplatzbau hatte sich an der Ausschreibung beteiligt und den Zuschlag bekommen. Auftraggeber ist das Straßen- und Grünflächenamt Berlin-Mitte. Die Kosten der Maßnahme werden dort mit rund 45 000 Euro beziffert. „25 000 Euro stammen aus dem Unterhaltungsetat des Straßen- und Grünflächenamtes. 20 000 steuert die Bundestagsverwaltung dazu“, informierte vor Beginn Sabine Weißler, Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.

Mit Trecker vor dem Reichstag

Mitte Mai begannen die Arbeiten. Zunächst wurde ein Rasenschnitt durchgeführt, alles musste vertikutiert und dann aerifiziert werden. Das bedeutet, dass der Rasen „gelüftet“ wird, durch kleine Löcher im Boden wird dafür gesorgt, dass Sauerstoff hineingelangt. „Um die Wurzeln anzuregen“, erklärt Christina Schultz. Dafür waren sie mit Traktoren im Einsatz. Dann wurde nachgesät, und alles wurde biologisch-organisch gedüngt. Die gesamte Fläche ist mit einem Bewässerungssystem versehen, das dafür sorgen soll, dass der Rasen immer ausreichend versorgt ist. Schnell wuchs und grünte alles. Nach zwei Wochen waren die Schmitt-Mitarbeiter dann zur ersten umfangreichen Mahd vor Ort. Seitdem kamen die Männer wöchentlich, immer donnerstags. Dann wurde ordentlich gemäht, quer und längs. Das geschnittene Gras haben sie in einem großen Container gesammelt.

Die Groß Köriser Firma regeneriert die Wiese vor dem Reichstag. Quelle: Schmitt Sportplatzbau

Seit 1991 in Groß Köris

„Am Freitag wird der Zaun abgebaut, dann ist die Fläche wieder freigegeben“, erklärt Christina Schultz. Für das Schmitt-Team endet der Einsatz einen Tag früher, eine letzte Mahd steht dann an, danach ist das Straßen- und Grünflächenamt für die Pflege verantwortlich.

Die Firma gibt es bereits seit Jahrzehnten. In Groß Köris existiert Schmitt Sportplatzbau seit 1991. Dort ist heute der Hauptsitz, weitere Standorte sind in Frankfurt am Main sowie im hessischen Langgöns. Auch wenn der namensgebende Sportplatzbau ein deutlicher Schwerpunkt der Arbeit ist, gehören auch Garten- und Landschaftsbau und die Pflege von Grünflächen und Pflanzungen zu den Aufgaben der Groß Köriser. Für den Auftrag vor dem Reichstag war vor allem Alexander Mieles zuständig.

