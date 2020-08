Bestensee

„Wenn wir noch zehn Wohnmobile hier hätten, hätten wir die auch noch vermietet“, sagt Anna-Luise Kuhlke, Mitarbeiterin von YZ Caravan, und blickt auf das einzige Fahrzeug, das im Moment auf dem Hof des Yachtzentrums in Niederlehme steht. „Später kommt noch eins rein, aber morgen sind dann beide wieder vermietet“, sagt sie. Vor Anfragen kann sich die Vermietung gerade kaum retten. Die drei Wohnmobile und der Wohnwagen seien seit 1. Juni lückenlos ausgebucht, sagt Kuhlke.

„Wenn wir noch zehn Wohnmobile hier hätten, hätten wir die auch noch vermietet“: Anna-Luise Kuhlke von YZ Caravan bekommt täglich viele Anfragen für die vier Fahrzeuge. Quelle: Lisa Neugebauer

Gerade in der Corona-Zeit haben offenbar viele Reisende das Bedürfnis, sich nicht in einen vollen Flieger oder Zug zu setzen, sondern im eigenen geschützten Raum herumzufahren. Laut dem Statistischen Bundesamt nahm die Zahl der Wohnmobilneuzulassungen in Deutschland im Mai 2020 deutlich zu: Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte, ergaben rund 10.500 Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von gut 29 Prozent. Wohnmobile verbuchten dabei als einziges Pkw-Segment ein Zulassungsplus. Damit hinterließ die Coronakrise in dieser Branche einen vergleichsweise geringen Schaden. Im Vergleich zum Vorjahr gab es nur 0,3 Prozent weniger Zulassungen. Und das sind nur die Zahlen aus dem Mai. Es ist zu vermuten, dass sich noch mehr Deutsche in den darauffolgenden Monaten für einen Wohnmobilkauf entschieden haben.

Die Nachfrage nach Mietfahrzeugen sei jedenfalls enorm, sagt Kuhlke von YZ Caravan. In Zeiten von Corona ist das für sie aber nicht verwunderlich. „ Camping mit dem Wohnmobil ist das sterilste Reisen überhaupt – man hat seine eigenen Sachen dabei und der Abstand zum Nachbarn ist auf Campingplätzen weit über drei Meter“, sagt sie. Ein weiterer Vorteil des fahrbaren Feriendomizils: die Flexibilität. „Sie steigen ein und fahren los – und zwar, wohin sie wollen“, sagt Kuhlke.

Reisende können mit Wohnmobil ihr Ziel schnell ändern

Das sieht auch der Verkaufsleiter von Carbotec, C. Faust, als größten Pluspunkt: „Mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen können Reisende schnell die Richtung wechseln“, sagt er. In dieser Zeit, wo in einen Monat nicht klar sei, wo man im nächsten hinreisen kann, sei das ein riesiger Vorteil. „Das ist eine Reiseform, die auch im Moment gut funktioniert.“ Carbotec verkauft und vermietet Wohnwagen und -mobile – doch die Verkaufsfläche ist momentan ebenfalls sehr leer. Normalerweise hat das Geschäft 50 bis 100 Fahrzeuge in der Ausstellung, doch viele von ihnen werden – gerade jetzt über den Sommer – vermietet und später als Jahreswagen angeboten. Auch hier ist zu sehen: Camping liegt im Trend.

Auf der Verkaufsfläche von Carbotec ist gerade wenig los - erst nach den Sommerferien kann das Geschäft Käufern wieder mehr Modelle zeigen. Dann kommen viele Familien mit ausgeliehenen Wohnmobilen zurück. Quelle: Lisa Neugebauer

Das sei aber nicht erst durch Corona so, sagt Faust. „ Wohnmobile sind in den ganzen letzten Jahren bereits sehr nachgefragt“, sagt der Verkaufsleiter. Dass Wohnmobile nicht erst seit Kurzem im Trend liegen, zeigt auch ein Blick auf die Entwicklung des Fahrzeugbestands: Von 2015 bis 2020 hat sich die Zahl der Wohnmobile in Deutschland nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts von gut 390.000 auf knapp 590.000 erhöht. Das entspricht einem Plus von gut 50 Prozent. Alle, die in diesem Jahr ein Wohnmobil kaufen, hätten diese Idee nicht erst durch Corona, vermutet Faust. „Ich glaube, wir erleben jetzt, dass es bei vielen seit drei Jahren einen Nährboden gab, der in diesem Jahr Früchte trägt“, sagt er.

„Wir vermissen ein bisschen unsere internationalen Gäste“

Trotzdem spürt er gerade bei den Urlaubern, die sich ein Wohnmobil mieten, eine Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren. „Wir vermissen ein bisschen unsere internationalen Gäste“, sagt er. Üblicherweise würden viele Asiaten sowie Nord- und Südamerikaner ein Fahrzeug mieten, um damit in Deutschland oder Europa herumzureisen. Diese seien aber nur „eingeschränkt reisefähig“, sagt Faust. Außerdem habe er in diesem Jahr erlebt, dass Familien bereits vor den Sommerferien mit dem Wohnmobil gestartet seien. Homeschooling wurde anscheinend von einigen auch zu einem Wohnmobilschooling umgewandelt.

Zudem habe sich das Reiseziel der Urlauber leicht geändert, sagt Anna-Luise Kuhlke von YZ Caravan. „Momentan bleiben gut 50 Prozent in Deutschland, der Rest reist in Europa herum“, sagt sie. Im vergangenen Jahr seien weniger Menschen im eigenen Land gereist. Dadurch seien viele Campingplätze aber schwer zu bekommen, sagt Kuhlke. Und sie prognostiziert, dass der Strom in den kommenden Jahren nicht abreißen werde. „Die Leute wollen nicht mehr so viel fliegen“, sagt sie. Daher hat ihre Firma auch drei neue Fahrzeuge bestellt, die im Januar geliefert werden sollen. So will sie im kommenden Jahr gut vorbereitet sein.

