Dahme-Spreewald

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung haben der Gastronomie einen herben Stich versetzt. Viele Restaurant- und Hotelbetriebe bangen um ihre Existenz und hoffen dabei auf eines: Perspektive.

Doch wie lange es beim To-Go-Geschäft in der Gastronomie bleiben wird, ist aktuell noch ungewiss. Die Inzidenz steigt deutschlandweit erneut und dazu scheint sich eine dritte Welle anzubahnen. Nicht die besten Voraussetzungen, um über Öffnungsstrategien zu debattieren. Doch genau das wollen Bund und Länder am kommenden Mittwoch tun.

Dementsprechend hofft auch die Gastronomiebranche darauf, in der Debatte berücksichtig zu werden. Ruht das Geschäft doch nun bereits seit Monaten, Soforthilfen blieben lange aus und die Umsätze sind um ein Vielfaches eingebrochen.

Mit der Kampagne „Gedeckter Tisch & gemachtes Bett“ machte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bundesverband) am Montag auf die Misere der Branche aufmerksam, um vor allem der Politik zu verdeutlichen, dass es an Planungssicherheit fehle.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deutschlandweit haben Gastronomen an dem stillen Protest teilgenommen, bei dem eingedeckte Tische und gemachte Betten an öffentlichen Plätzen aufgestellt wurden. „Viele habe keine Rücklagen mehr und die ersten Unternehmen beginnen damit, Sachen zu verkaufen“, sagt Olaf Lücke, Dehoga-Hauptgeschäftsführer in Brandenburg auf MAZ-Nachfrage.

Perspektiven sollen geschaffen werden

„Wir wünschen uns eine stärkere Wahrnehmung der Politik“, so Lücke weiter. „Wir brauchen ein klares Konzept, um Perspektive sehen zu können“, fügt Hartmut Leutloff hinzu. Der Dehoga-Kreisvorsitzende betreibt das Zeuthener Wirtshaus am See und ist, wie viele seiner Kollegen, bereit sein Restaurant wieder zu öffnen.

Die November- und Dezember-Soforthilfen hätte er bisher noch nicht vollständig erhalten. Für ihn ist es unverständlich, wieso die Branche von der Politik, trotz ausgearbeiteter Hygienekonzepte im Hinblick auf eine Öffnung weiterhin im Dunkeln tappen muss.

„Das Gastronomie- und Hotelgewerbe gehört zu Deutschlands größten Arbeitgebern und macht einen Großteil des Bruttoinlandproduktes aus“, so Leutloff weiter. „Viele Bereiche haben eine starke Lobby, die Gastronomie leider nicht.“ Bleibt abzuwarten, ob der Appell bei den Politikern Wirkung zeigt.

Von Joice Nkaigwa